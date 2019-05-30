Непогода в Минске: ветер сорвал крышу дома и бросил её на машины
Вечером 29 мая в Минске царила непогода: дожди и сильный ветер. Как информирует в Twitter пресс-служба МЧС, в районе Запорожской площади ветер сорвал крышу ("часть конструкции") частного жилого дома.
Она оказалась на проезжей части, повредила три автомобиля. Из-за поврежденной линии останавливалось движение троллейбусов. К счастью, никто из людей не пострадал.
Спасатели отмечают, что это было самое серьезное происшествие в столице.
07:31 30/05/2019