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Непогода в Минске: ветер сорвал крышу дома и бросил её на машины

Вечером 29 мая в Минске царила непогода: дожди и сильный ветер. Как информирует в Twitter пресс-служба МЧС, в районе Запорожской площади ветер сорвал крышу ("часть конструкции") частного жилого дома.


Она оказалась на проезжей части, повредила три автомобиля. Из-за поврежденной линии останавливалось движение троллейбусов. К счастью, никто из людей не пострадал.

Спасатели отмечают, что это было самое серьезное происшествие в столице.

07:31 30/05/2019
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