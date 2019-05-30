Катер с туристами затонул в Будапеште: есть жертвы

В Будапеште на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира, сообщает Associated Press.

По последним данным, погибли семь человек. Количество жертв может возрасти. Большинство пассажиров судна – туристы из Азии.

Инцидент произошел на реке в районе венгерского парламента в среду, 29 мая. Пострадавшее судно было пришвартовано у здания парламента, по предварительным данным, его ударило другое прогулочное судно.





Отмечается, что после ливня на Дунае возникло сильное течение. На месте затопления катера работают спасатели.



