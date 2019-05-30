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Катер с туристами затонул в Будапеште: есть жертвы

На реке Дунай в венгерской столице затонуло прогулочное судно с 34 людьми на борту, погибли семь человек.

В Будапеште на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира, сообщает Associated Press.
 
По последним данным, погибли семь человек. Количество жертв может возрасти. Большинство пассажиров судна – туристы из Азии.
 
Инцидент произошел на реке в районе венгерского парламента в среду, 29 мая. Пострадавшее судно было пришвартовано у здания парламента, по предварительным данным, его ударило другое прогулочное судно.

Отмечается, что после ливня на Дунае возникло сильное течение. На месте затопления катера работают спасатели.

07:20 30/05/2019
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