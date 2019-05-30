Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

В Гродно для школьников-отличников предлагают ввести бесплатный проезд на маршрутках

В Гродно прорабатывается вопрос предоставления бесплатного проезда в маршрутных такси для школьников-отличников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам социальной сферы, делам молодежи и ветеранов Гродненского городского Совета депутатов Сергей Мазайло.

С такой инициативой городские депутаты обратились к представителям фирм-перевозчиков. «Предварительные соглашения уже достигнуты. Сейчас необходимо отработать механизм. Решить, например, как будет подтверждаться статус отличника, достаточно дневника либо необходимо будет предоставить документ из школы», — отметил Сергей Мазайло.

Все вопросы планируется решить до начала учебного года. Сергей Мазайло подчеркнул, что таким образом депутаты и перевозчики хотят стимулировать детей к хорошей учебе. Сейчас все школьники Гродно в учебное время могут бесплатно ездить в городских автобусах и троллейбусах.
s13
07:04 30/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Учитель: Система разваливается, а её пичкают указаниями как заполнять бумаги
Нашли "коррупционеров": супругов-педагогов приговорили к трем годам за приписки
Внимание! В Гродно ищут водителя, который сбил слабовидящего пешехода и скрылся


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё