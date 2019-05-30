С такой инициативой городские депутаты обратились к представителям фирм-перевозчиков. «Предварительные соглашения уже достигнуты. Сейчас необходимо отработать механизм. Решить, например, как будет подтверждаться статус отличника, достаточно дневника либо необходимо будет предоставить документ из школы», — отметил Сергей Мазайло.





Все вопросы планируется решить до начала учебного года. Сергей Мазайло подчеркнул, что таким образом депутаты и перевозчики хотят стимулировать детей к хорошей учебе. Сейчас все школьники Гродно в учебное время могут бесплатно ездить в городских автобусах и троллейбусах.