В Минске пронесся ураганный ветер

Сильный ураганный ветер в Минске в районе Запорожской площади повредил жилое строение. О ЧП сообщила пресс-служба МЧС в официальном аккаунте в Твиттере.





Вечером 29 мая около 18.00 часов очевидцы сообщили спасателям о том, что ветром было сорвана часть крыши частного дома. Оторванную кровлю ураганом швырнуло на проезжую часть дороги, при этом была оборвана контактная сеть линии электропередач – движение троллейбусов вынужденно приостановили.





Часть кровли упала на дорогу и повредила машины. Фото: МЧС.





Около 19.10 в МЧС сообщили, что троллейбусы все еще не движутся, а аварийные бригады контактной сети в срочном порядке восстанавливают электролинию.





Также сообщается, что крыша, упавшая на дорогу, повредила три авто, снесла светофор. К счастью, среди людей пострадавших нет.





Сорванной ветром крышей повредило светофор.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Такую же дождливую погоду в Беларуси с ливнями и порывистым ветром синоптики обещают и на четверг, 30 мая. На Гомельщине и Могилевщине в этот день еще возможен град. В восточных регионах объявлен оранжевый уровень опасности, пишет Комсомолка. Температура ночью от 6 до 12 выше ноля, днем: +17 – +23. И традиционно теплее на юго-востоке республики: ночью +13 – +17, +24 – +28.



