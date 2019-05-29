В Минске пронесся ураганный ветер
Сорвал крышу с дома и швырнул ее на дорогу: повреждены три авто и электропровода. К счастью, люди не пострадали.
Сильный ураганный ветер в Минске в районе Запорожской площади повредил жилое строение. О ЧП сообщила пресс-служба МЧС в официальном аккаунте в Твиттере.
Вечером 29 мая около 18.00 часов очевидцы сообщили спасателям о том, что ветром было сорвана часть крыши частного дома. Оторванную кровлю ураганом швырнуло на проезжую часть дороги, при этом была оборвана контактная сеть линии электропередач – движение троллейбусов вынужденно приостановили.
Часть кровли упала на дорогу и повредила машины. Фото: МЧС.
Около 19.10 в МЧС сообщили, что троллейбусы все еще не движутся, а аварийные бригады контактной сети в срочном порядке восстанавливают электролинию.
Также сообщается, что крыша, упавшая на дорогу, повредила три авто, снесла светофор. К счастью, среди людей пострадавших нет.
Сорванной ветром крышей повредило светофор.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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20:27 29/05/2019