Очередной канал перекрыли: в Беларусь из Польши на Lexus приехал россиянин с 14 кг гашиша

В Беларусь из Польши на Lexus приехал 31-летний россиянин с 14 кг гашиша.

gpk.gov.by Происшествие произошло в пункте пропуска "Брузги" в ночь 27 на 28 мая. Гродненские пограничники нашли тайник с помощью технических средств и служебной собаки. В отношении гражданина России возбудили уголовное дело, он находится в изоляторе временного содержания. Иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

