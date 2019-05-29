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Очередной канал перекрыли: в Беларусь из Польши на Lexus приехал россиянин с 14 кг гашиша

В Беларусь из Польши на Lexus приехал 31-летний россиянин с 14 кг гашиша.

gpk.gov.by
Происшествие произошло в пункте пропуска "Брузги" в ночь 27 на 28 мая. Гродненские пограничники нашли тайник с помощью технических средств и служебной собаки. В отношении гражданина России возбудили уголовное дело, он находится в изоляторе временного содержания. Иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

20:12 29/05/2019
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