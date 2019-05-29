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Стейк с кровью в России оказался под запретом

В российских ресторанах действительно запрещены стейки с кровью, однако Роспотребнадзор на практике пока никого не штрафовал за их приготовление.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России, общественного омбудсмена в сфере индустрии гостеприимства Игоря Бухарова.
По его словам, то, что пока не было наложено ни одного штрафа, не означает, что у ведомства нет такой возможности. Как отметил Бухаров, Роспотребнадзор больше года назад получил право осуществлять контрольные закупки. «При такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф», — пояснил он. Бухаров пояснил, что по нормам СанПина, вторые горячие блюда при раздаче должны иметь температуру не ниже 65 градусов, в то время как температура стейка medium rare — 60 градусов, а rare – 55 градусов.

Согласно действующим нормам КоАП, за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к общепиту грозит административное наказание от штрафа в пять тысяч рублей до приостановления деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту предложил разрешить ресторанам в России подавать стейки прожарки rare, medium rare и medium, что, по его информации, не допускается действующими санитарными нормами для общественных заведений. Однако после этого заявления у него завязалась дискуссия в СМИ с Роспотребнадзором, который утверждал, что российские рестораны сами вправе выбирать рецепты приготовления блюд, и запрета на стейк «с кровью» нет.


19:41 29/05/2019
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