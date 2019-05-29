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«Они его замучили там, в СИЗО»

Жена Андрея Терещенко будет требовать от властей компенсацию.

Елена Терещенко, жена умершего на днях в стенах СИЗО номер 1 Андрея Терещенко, намерена найти ответственных, а также потребовать от государства моральной и материальной компенсации за преждевременную смерть супруга, сообщает Белсат.

Больной сахарным диабетом мужчина, по информации свидетелей, в Жодинской тюрьме 7 раз был в коме, но так и не получил согласия на льготу по условиям отбывания наказания.

Со смерти мужа прошло всего четыре дня, Елене трудно собраться с мыслями, но уже надо думать о дне завтрашнем:

«Они его замучили там. Если он и должен был умереть, то не там, а здесь».

45-летнего Андрея Терещенко в феврале приговорили к полутора годам заключения за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Уже во время судебного рассмотрения его госпитализировали с обострением сахарного диабета.

Об этом и не только в видеосюжете:

19:05 29/05/2019
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