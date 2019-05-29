«Они его замучили там, в СИЗО»

Елена Терещенко, жена умершего на днях в стенах СИЗО номер 1 Андрея Терещенко, намерена найти ответственных, а также потребовать от государства моральной и материальной компенсации за преждевременную смерть супруга, жена умершего на днях в стенах СИЗО номер 1, намерена найти ответственных, а также потребовать от государства моральной и материальной компенсации за преждевременную смерть супруга, сообщает Белсат.





Больной сахарным диабетом мужчина, по информации свидетелей, в Жодинской тюрьме 7 раз был в коме, но так и не получил согласия на льготу по условиям отбывания наказания.





Со смерти мужа прошло всего четыре дня, Елене трудно собраться с мыслями, но уже надо думать о дне завтрашнем:





«Они его замучили там. Если он и должен был умереть, то не там, а здесь».





45-летнего Андрея Терещенко в феврале приговорили к полутора годам заключения за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Уже во время судебного рассмотрения его госпитализировали с обострением сахарного диабета.





Об этом и не только в видеосюжете: