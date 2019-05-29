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Начальник милиции Дрогичина высказался про ДТП со своим участием. Пообещал суды обидчикам

Начальник Дрогичинского РОВД Юрий Котыш рассказал газете Драгiчынскi веснiк, как 16-летний велосипедист врезался в его авто.


ДТП произошло 23 мая около 18:40 на улице Мелиоративной в районе магазина «Галас». Вот что рассказал Юрий Котыш:

– Сейчас нахожусь в отпуске. В тот день на своем личном автомобиле выезжал со стороны дома № 65 на улицу Мелиоративную. Ехал со скоростью не более 20 км в час. Слева проходит тротуарная дорожка, по которой из-за стоящего на углу дома неожиданно выехал велосипедист и въехал в мое авто. Я вызвал ГАИ.
Дождавшись прибытия сотрудников госавтоинспекции, отвез 16-летнего велосипедиста в приемный покой районной больницы, поскольку у того имелись незначительные ссадины и ушибы, где его осмотрели медики, сделали рентген. Я, в свою очередь, освидетельствовался и сдал кровь на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Говоря о технических последствиях ДТП: от удара у велосипеда погнулось переднее колесо, а на моем автомобиле повреждено левое крыло.

Отец пострадавшего старшеклассника рассказал, что у сына были легкие ушибы и в тот же день он вернулся домой. Претензий к водителю автомобиля родители не имеют и денег на ремонт машины (вопреки слухам в соцсетях) Юрий Котыш у них не требовал.

По факту ДТП проводится проверка Управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома. По предварительной информации велосипедист может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, поскольку, выехав на проезжую часть, он не спешился.

Поскольку в социальных сетях в адрес начальника местной милиции посыпались язвительные комментарии Юрий Котыш заявил: «За каждое сказанное слово, порочащее мои честь и репутацию, как начальника РОВД, так и милиционера, я призову этих людей к ответу, обратившись в суд».


18:47 29/05/2019
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