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Топ-менеджер компании пропал без вести в Минске

Правоохранители и родственники ищут пропавшего без вести топ-менеджера столичной компании, об этом сообщили Sputnik в среду в ПСО "Ангел".


Сергей Гусаковский (46 лет) вышел из дома на улице Славинского, 8А ранним утром 28 мая и пропал. На данный момент информация о его местоположении отсутствует, а сотрудники Первомайского РУВД Минска приступили к поискам.

Согласно сведениям на странице пропавшего мужчины в социальных сетях, в настоящее время он является исполнительным директором компании "СТА Логистик", а ранее занимал пост гендиректора в издательском доме "БелКП-Пресс".

Правоохранители сообщают приметы пропавшего белоруса: рост мужчины 182 сантиметра, телосложение плотное, волосы темные с проседью, глаза карие, может носить бороду и усы. Среди особых примет – шрамы на левом веке под бровью, а также под нижней губой; после полученной ранее травмы не работает левая рука.

Представители поисково-спасательного отряда сообщили также, что Гусаковский был одет в желтую майку с коротким рукавом, светло-синие джинсы и светло-салатовые кроссовки.

Правоохранители призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, обратиться в ПСО "Ангел" по номеру 7733 либо в милицию по телефону 102.


17:53 29/05/2019
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