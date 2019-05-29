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Отдых в белорусском санатории - редкий белорус может себе это позволить

Несмотря на отсутствие моря, в Беларуси можно неплохо отдохнуть и поправить свое здоровье. В стране много санаториев, предлагающих стандартные оздоровительные, а также профильные путевки в любое время года. Но многие ли белорусы могут себе позволить такой отдых?

Отдых в белорусском санатории - редкий белорус может себе это позволить
фото носит иллюстративный характер
Цены на путевки различаются в зависимости от санатория и продолжительности отдыха и лечения. Для граждан Беларуси стоимость отдыха значительно ниже, чем для иностранных гостей. 

Однако санаторный отдых в Беларуси популярен среди россиян благодаря своей доступности и хорошему сервису. Зато несмотря на более дешевые путевки он доступен далеко не для всех белорусов. 

Myfin.by посмотрел некоторые варианты путевок с актуальными ценами и перечнем предлагаемых услуг.  Мы выбрали 5 оптимальных санаториев по соотношению цены и качества. В них высокий уровень обслуживания, качественные медицинские процедуры, а цены достаточно приемлемые для отдыха всей семьей (в большинстве санаториев действуют системы скидок при раннем бронировании, для постоянных клиентов и др.).


Санаторий «Спутник» – 96 рублей за двухместный «люкс» в сутки

Санаторий «Спутник» находится возле озера Нарочь. Этот санаторий можно выбирать именно благодаря месторасположению: он впечатлит тех гостей, которые любят белорусскую природу.

Номер «Люкс» будет стоить 96 рублей в сутки. Это двухместный двухкомнатный номер с лоджией, раскладывающимся диваном, креслом, журнальным столиком, телевизором, холодильником, сейфом, кондиционером и прочими удобствами. 

В лоджии расположена кровать (160 см), шкаф-купе (гардеробная), две прикроватные тумбочки, пуф, туалетный столик, кондиционер, фен, утюг, гладильная доска и прочий инвентарь.

В стоимость путевки входит четырехразовое питание, посещение бассейна, комплекс оздоровительных процедур, включая массажи, принятие фиточая, лечебных ванн, душа Шарко.


Санаторий «Озерный» – 115 рублей за двухместный «люкс»

Санаторий «Озерный» расположен в Гродненской области, в агрогородке Озеры. Санаторий предлагает путевки по программам «Снижение веса и оздоровительное питание», «Радость движения», «Здоровое сердце» и др.

Двухместный двухкомнатный номер «Luxe» в «Озерном» обойдется в 115 рублей в сутки. В номере имеются телевизор, телефон, холодильник, фен, варочная поверхность, чайник, набор посуды, а также микроволновая печь.
В санатории есть аквапарк, бассейн, сауны. В стандартную оздоровительную программы входят проживание, 4-разование питание, ежедневное посещение аквапарка и бассейна, а также такие оздоровительные процедуры как ручной массаж и лечебные ванны.

Санаторий «Лесное» – 130 рублей в сутки за люкс на двоих

Санаторий «Лесное» расположен в Докшищком районе Витебской области. Он славится своим месторасположением: гости смогут насладиться красотами белорусской природы.

Номер «Люкс» в главном корпусе будет стоить от 65 рублей в сутки за место, таким образом, люкс на двоих за сутки обойдется в 130 рублей.

Номер представляет собой большой двухместный двухкомнатный номер со спальней и гостиной. В спальне имеется двуспальная кровать и зона отдыха, в гостевой комнате располагается раскладывающийся диван (по желанию возможна организация дополнительных спальных мест), мягкие кресла, журнальный столик с зоной для отдыха.

В санатории есть бассейн, тренажерный зал, оборудование для принятия медицинских и реабилитационных процедур. В путевку с лечением (по показаниям) входят лечебная физкультура, терренкур, аквааэробика, ручной или механический массаж и другие процедуры.

В путевку с лечением входит одна первичная консультация следующих врачей: врача-прихотерапевта, врача-стоматолога, врача-реабилитолога, а также несколько посещений врача-терапевта в зависимости от количества дней оздоровительной путевки.

Санаторий «Веста» – 159,80 за «люкс» на двоих

Санаторий «Веста» расположен в 30 километрах от белорусской столицы и предлагает разнообразные виды путевок в зависимости от предпочтений гостей: путевку «Повышаем иммунитет ребенка» продолжительностью от 5 дней, путевку без лечения «Лайт», СПА-программы «Энергия жизни», «Совершенство», путевки «Снижение веса», а также стандартные оздоровительные путевки от 5 дней.

Двухкомнатный двухместный номер Luxe для двоих обойдется в 159,80 рублей в сутки. В номере имеется двуспальная кровать, кожаный диван, два кожаных кресла, шкаф, телевизор с плоским экраном, кондиционер, бесплатный wi-fi, оборудованная ванная комната.

Двухместное размещение в коттедже в хвойном лесу будет стоить 103 рубля. Коттедж представляет собой двухэтажный гостевой домик с гостиной, кухней, двумя санузлами и тремя балконами. Общая площадь домика – 111,1 кв. м. В коттедже также имеется необходимая бытовая техника и бесплатный wi-fi.

В стоимость путевки входит проживание, 4-разовое питание, ежедневные оздоровительные процедуры (массаж, ванны, душ Шарко), посещение бассейна и тренажёрного зала.


Санаторий «Юность» – 258 рублей за «люкс»

Санаторий  «Юность» находится в поселке Ратомка Минского района. Помимо стандартных оздоровительных программ, санаторий предлагает wellness программы, а также комплекс SPA-процедур, включая массаж ног декоративными рыбками.

В санатории имеется два корпуса – «Морской» и «Лесной».

Размещение двух человек в номере «Люкс» в «Морском» корпусе стоит 258 рублей в сутки. Это просторный двухкомнатный номер с потрясающим панорамным видом. Гостиная и уютная спальня выполнены в расслабляющих тонах, способствующих комфортному отдыху гостей.

Санаторий оснащен:

- оборудованной детской площадкой с качелями, горками, песочницами;
- детской комнатой (в период школьных каникул с 9.00 до 16.30 с детьми находится воспитатель, в комнате есть развивающие игры как для детей до 3-ех лет, так и для детей постарше);
- детским бассейном;
- прокатом велосипедов для детей старше 8 лет, аренда спортивного инвентаря.

А теперь вопрос - много ли белорусов могут позволить себе такой отдых, если, согласно Белстату, у 38,2% месячная зарплата ниже 400 рублей, еще 19,7% белорусов зарабатывают 400-500 рублей. Зарплата от 500 до 600 рублей у 14,2% наших сограждан. От 600 до 700 рублей имели в первом квартале 2019 года 9,8% беларусов, а от 700 до 800 - всего 5,8%. 



"Белорусский патизан"
15:37 29/05/2019
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