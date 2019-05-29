Цены на путевки различаются в зависимости от санатория и продолжительности отдыха и лечения. Для граждан Беларуси стоимость отдыха значительно ниже, чем для иностранных гостей.





Однако санаторный отдых в Беларуси популярен среди россиян благодаря своей доступности и хорошему сервису. Зато несмотря на более дешевые путевки он доступен далеко не для всех белорусов.





Myfin.by посмотрел некоторые варианты путевок с актуальными ценами и перечнем предлагаемых услуг. Мы выбрали 5 оптимальных санаториев по соотношению цены и качества. В них высокий уровень обслуживания, качественные медицинские процедуры, а цены достаточно приемлемые для отдыха всей семьей (в большинстве санаториев действуют системы скидок при раннем бронировании, для постоянных клиентов и др.).





Санаторий «Спутник» – 96 рублей за двухместный «люкс» в сутки

Санаторий «Спутник» находится возле озера Нарочь. Этот санаторий можно выбирать именно благодаря месторасположению: он впечатлит тех гостей, которые любят белорусскую природу.





Номер «Люкс» будет стоить 96 рублей в сутки. Это двухместный двухкомнатный номер с лоджией, раскладывающимся диваном, креслом, журнальным столиком, телевизором, холодильником, сейфом, кондиционером и прочими удобствами.





В лоджии расположена кровать (160 см), шкаф-купе (гардеробная), две прикроватные тумбочки, пуф, туалетный столик, кондиционер, фен, утюг, гладильная доска и прочий инвентарь.





В стоимость путевки входит четырехразовое питание, посещение бассейна, комплекс оздоровительных процедур, включая массажи, принятие фиточая, лечебных ванн, душа Шарко.









Санаторий «Озерный» – 115 рублей за двухместный «люкс»

Санаторий «Озерный» расположен в Гродненской области, в агрогородке Озеры. Санаторий предлагает путевки по программам «Снижение веса и оздоровительное питание», «Радость движения», «Здоровое сердце» и др.





Двухместный двухкомнатный номер «Luxe» в «Озерном» обойдется в 115 рублей в сутки. В номере имеются телевизор, телефон, холодильник, фен, варочная поверхность, чайник, набор посуды, а также микроволновая печь.

В санатории есть аквапарк, бассейн, сауны. В стандартную оздоровительную программы входят проживание, 4-разование питание, ежедневное посещение аквапарка и бассейна, а также такие оздоровительные процедуры как ручной массаж и лечебные ванны.





Санаторий «Лесное» – 130 рублей в сутки за люкс на двоих

Санаторий «Лесное» расположен в Докшищком районе Витебской области. Он славится своим месторасположением: гости смогут насладиться красотами белорусской природы.





Номер «Люкс» в главном корпусе будет стоить от 65 рублей в сутки за место, таким образом, люкс на двоих за сутки обойдется в 130 рублей.





Номер представляет собой большой двухместный двухкомнатный номер со спальней и гостиной. В спальне имеется двуспальная кровать и зона отдыха, в гостевой комнате располагается раскладывающийся диван (по желанию возможна организация дополнительных спальных мест), мягкие кресла, журнальный столик с зоной для отдыха.





В санатории есть бассейн, тренажерный зал, оборудование для принятия медицинских и реабилитационных процедур. В путевку с лечением (по показаниям) входят лечебная физкультура, терренкур, аквааэробика, ручной или механический массаж и другие процедуры.





В путевку с лечением входит одна первичная консультация следующих врачей: врача-прихотерапевта, врача-стоматолога, врача-реабилитолога, а также несколько посещений врача-терапевта в зависимости от количества дней оздоровительной путевки.





Санаторий «Веста» – 159,80 за «люкс» на двоих

Санаторий «Веста» расположен в 30 километрах от белорусской столицы и предлагает разнообразные виды путевок в зависимости от предпочтений гостей: путевку «Повышаем иммунитет ребенка» продолжительностью от 5 дней, путевку без лечения «Лайт», СПА-программы «Энергия жизни», «Совершенство», путевки «Снижение веса», а также стандартные оздоровительные путевки от 5 дней.





Двухкомнатный двухместный номер Luxe для двоих обойдется в 159,80 рублей в сутки. В номере имеется двуспальная кровать, кожаный диван, два кожаных кресла, шкаф, телевизор с плоским экраном, кондиционер, бесплатный wi-fi, оборудованная ванная комната.





Двухместное размещение в коттедже в хвойном лесу будет стоить 103 рубля. Коттедж представляет собой двухэтажный гостевой домик с гостиной, кухней, двумя санузлами и тремя балконами. Общая площадь домика – 111,1 кв. м. В коттедже также имеется необходимая бытовая техника и бесплатный wi-fi.





В стоимость путевки входит проживание, 4-разовое питание, ежедневные оздоровительные процедуры (массаж, ванны, душ Шарко), посещение бассейна и тренажёрного зала.









Санаторий «Юность» – 258 рублей за «люкс»

Санаторий «Юность» находится в поселке Ратомка Минского района. Помимо стандартных оздоровительных программ, санаторий предлагает wellness программы, а также комплекс SPA-процедур, включая массаж ног декоративными рыбками.





В санатории имеется два корпуса – «Морской» и «Лесной».





Размещение двух человек в номере «Люкс» в «Морском» корпусе стоит 258 рублей в сутки. Это просторный двухкомнатный номер с потрясающим панорамным видом. Гостиная и уютная спальня выполнены в расслабляющих тонах, способствующих комфортному отдыху гостей.





Санаторий оснащен:





- оборудованной детской площадкой с качелями, горками, песочницами;

- детской комнатой (в период школьных каникул с 9.00 до 16.30 с детьми находится воспитатель, в комнате есть развивающие игры как для детей до 3-ех лет, так и для детей постарше);

- детским бассейном;

- прокатом велосипедов для детей старше 8 лет, аренда спортивного инвентаря.





А теперь вопрос - много ли белорусов могут позволить себе такой отдых, если, согласно Белстату, у 38,2% месячная зарплата ниже 400 рублей, еще 19,7% белорусов зарабатывают 400-500 рублей. Зарплата от 500 до 600 рублей у 14,2% наших сограждан. От 600 до 700 рублей имели в первом квартале 2019 года 9,8% беларусов, а от 700 до 800 - всего 5,8%.







