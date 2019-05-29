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Учитель: Система разваливается, а её пичкают указаниями как заполнять бумаги

В прошлом преподаватель на кафедре БГМУ, научный сотрудник с опубликованными статьями, собственными программами и разработками, а сейчас психолог одной из минских школ, решил рассказать о чудовищной бюрократии в сфере образования.

Учитель: Система разваливается, а её пичкают указаниями как заполнять бумаги

Как так вышло, что учителей становится всё меньше и можно ли как-то изменить ситуацию в школах?


О проверках


“Благодаря им бездельники и неучи десятками лет сидят на насиженных местах. Отбиваются бумагами!„


После случая в Столбцах, когда ученик зарезал учительницу и школьника, количество проверок участилось. Если раньше они были 1-2 раза в год, то теперь на жёсткий контроль поставили работу вахты и работу с учениками, которые стоят на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН). Теперь в здании школы не увидишь посторонних, а учителя ещё больше погрязли в бюрократии.


Проверяют всех: от администрации, социально-психологической службы до классных руководителей. Все должны заполнять бумаги.


По моему опыту, большая часть проверок в среднем и средне–специальном образовании — абсолютно не профессиональны. Например, качество работы по профилактике правонарушений среди подростков и детей проверяет прокурор, у которого может не быть высшего педагогического образования и опыта.


Прокурорские проверки сводятся к буквоедскому анализу рабочих бумаг по воспитательной работе — планов, актов, графиков: — какие графы заполнены, а какие нет, где не совпадают даты мероприятий, кто их не подписал из тех, кто должен был подписать. По результатам проверки прокурор потом напишет "справку" и укажет, как правильно нужно заполнять бумаги.


Замечания выглядят примерно так: «Воспитательные планы на несовершеннолетних А. и Б. почти идентичны по содержанию». И это при том, что профилактическая работа почти во всех случаях одинаковая, а цель общая — корректировать поведение  и развивать подростка.


Или вот такое замечание: «В планах не учитывается индивидуальное своеобразие подростков и их семейная ситуация». А как можно подробно узнать «индивидуальное своеобразие и семейную ситуацию», если ученик — новичок в этой школе или никогда не стоял на учёте в милиции и в социальных службах? 


И тем не менее Минобр требует от учителей вписывать в пункты плана рекомендации и мероприятия на основе глубокого анализа семьи и личности подростка. На это выделяют максимально короткое время — вот они и получают отписки под копирку, потому что мы изначально получаем невыполнимые задачи.


Кроме прокурорской проверки, есть и другие инстанции, которые проверяют воспитательную и профилактическую работу. Приходят проверять даже коллеги из другого района (это называется перекрестная проверка), специалисты социального педагогического центра района и из других. Только представьте, приезжают одна или две учительницы. 


И вот они уже проверяют и учат своих же коллег, как правильно писать документы! Лексика конца 80-х: сработал/не сработал кто-то в чем-то, вот тут не доработал, кто-то кого-то выявил — а кто-то не выявил и не смог выявить.


На примере абсурдной ситуации в одной из гродненских школ, где родителей (не учителей!) обязали, даже не по неделям – как было раньше, а по дням заполнять план где, чем и с кем их ребенок будет заниматься на каникулах, видно, что маразм среди руководства крепчает. По словам самих родителей, хуже всего, если написать, что ребенок будет дома. Ведь тогда его могут привлечь в школу.


В социальных сетях одна из мам поделилась, — «Мы два лета бились, чтобы дочь не привлекали в выездной лагерь МВД, где под руководством милиции детей учат разным полезным делам».


Учительница, которая раньше работала в гимназии утверждает, что чаще всего такие штуки — выдумки местной администрации. От районного отдела образования не поступает такая разнарядка.



Профилактика в школах и зачем она нужна


— Профилактика правонарушений — это индивидуальные и групповые занятия с подростками, беседы, классные часы, участие в культурно-массовых мероприятиях. Каждое занятие проводим как минимум раз в неделю. Оно должно быть отмечено в журналах и в плане работы. Обязательно, чтобы оно сопровождалось планом и содержанием каждого занятия или мероприятия для того, чтобы проверяющие видели, что мы не просто так деньги получаем. Конечно, разработки скачивают из интернета и никто их не читает.


Практика показывает, что каждая проверка в школе добавляет формализма и увеличивает бюрократию. Непосредственно на работу с детьми у учителей уходит всего 30-40% рабочего времени. Остальное время -- на написание отчетов, больших и малых планов на год, на полугодие и на месяц, а потом — план по профилактике суицидов, план по взаимодействию со смежными госорганами и организациями, а в школах, где высокий уровень преступности — план по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся или студентов.


С каждым годом с учителей требуют всё больше и больше документов, которые подтверждают проведение мероприятий: расписки, табели посещения мероприятий, фотоотчеты. Бывают ситуации, когда ученики отказываются фотографироваться — и это вполне законное их желание. А учителя получают выговор.


На любое возражение со стороны администрации школы у проверяющих есть главный аргумент: Обязательной такая бумага не является, но у вас должна быть — так, на всякий случай.


В итоге мы получаем ситуацию, когда каждая проверка усугубляет бюрократию, и учителя уже работают не с детьми, а с бумагами.


О государственных организациях БРСМ, БРПО и Белая Русь


Ни о каком развитии методик образования речи не идёт. При такой системе контроля и управления, где царит застой как в 80-х или начале 90-х годов, просто невозможно что-то менять. Шаг вправо, шаг влево — и развалится. Особенно это касается воспитательной работы, когда важным критерием эффективности стало количество учеников, которые вступили в БРСМ и БРПО. Кроме того, есть Белая Русь, в которую заставляют [https://dumka.me/brsm_semi-voluntary] вступать даже столяров, уборщиц и вахтёров.


Про учителей и говорить нечего — учителям, которые хотят сдавать на категорию, говорят прямо: вступайте, или категорию не присвоим. Выбора в этом случае нет: в другой школе будет точно так же..


Есть школы, гимназии и лицеи с 90-100% охватом трудовых коллективов членством в “правильных” организациях. Регулярные проверки выявляют учебные заведения, где процент охвата, например, пионерами низкий — около 20%. Он же и естественный. Такое количество учеников вступает без особого сопротивления.


При таком низком проценте школа автоматически падает в рейтинге "воспитательной работы", и директору дают нагоняй за это на ковре у начальства. После таких проработок — ниже по вертикали директор доводит до замдиректора по воспитательной работе, что нужно вот столько. Как доводят до учеников — многие слышали запись "лекции" осенью 2018 года.


Про «идеологическое воспитание» давно уже сказано классиками и современниками. «Власть выбирают, а не назначают, чтобы потом учить лояльности к этой власти»


Про учителей–пенсионеров и «подарки»


Про учителей-пенсионеров -- отдельная тема. Чаще «подарки» руководителям школ для решение личных вопросов носят лично , так, чтобы никто не знал. Чтобы после пенсии работать на спокойной работе, пожилые, те, кому за 60 лет — отстегивают каждый год. Не обязательно деньгами, но что носят подарки ко Дню Рождения или на Новый Год — это точно.


К примеру, одна моя знакомая работает в колледже, преподает гуманитарные науки. На пенсии уже несколько лет. И в то время, как людей сокращают, она получает хорошие часы педагогической нагрузки и даже не думает никуда уходить. С ее слов, зарплату получает огромную для преподавателя. Вывод? Начисляют ей огромные премии. А почему? Потому что взятки дает и подарки носит. Коррупция — самое труднораскрываемое зло по всему миру. Там статистику ведут даже по таким косвенным фактам, у нас -- закрывают глаза.



Четыре главных шага в будущее


Если случится чудо и власти решат расконсервировать этот застой в сфере образования, первым шагом, с которого стоит начать движение вперед, станет отмена проверок и разгон всех проверяющих. Особенно методистов–пенсионеров и руководителей–пенсионеров.


Второй важной задачей станет выработка современных критериев аттестации специалистов со второй до высшей категорий. Проходить аттестацию, как я думаю, должны специалисты, которые занимаются умственным развитием учеников и которые реально совершенствуют свой предмет. Полную переаттестацию по новым критериям должны пройти учителя–пенсионеры, которые до сих пор работают в школах.


Третья важная задача — подбирать учителей так, чтобы у каждого был потенциал к карьерному росту. Новые кадры должны быть аттестованы в ближайшие 2-3 года по новым критериям. Со временем эти кадры станут руководителями в учебных заведениях, где постепенно начнут реформирование системы на локальном уровне. Залог успеха в реформах, которые идут именно снизу, а не сверху, как происходит в последние десятки лет. Вместе с постепенной децентрализацией уйдет жесткое и слепое управление из министерств.


А четвертой задачей станет глобальный пересмотр программ подготовки будущих учителей, увеличение практической части подготовки — то есть учить для реальных и полезных знаний, а не на «сдал и забыл».


Конечно, следом подтянется десяток других, не менее важных задач: это и  увеличение зарплат учителям, освобождение от организации питания школьников, упразднение повинности школ в виде сбора макулатуры и от подписок на государственные газеты и журналы, которые никто не читает и которые идут на переработку вместе с теми бумагами, что приносят школьники из дома.


Вполне вероятно, что режим будет и дальше тянуть с реформами в школах. У каждого из нас еще есть время, чтобы накопить те важные знания, которые нужны, чтобы не быть застигнутыми врасплох и понимать, а что же делать тогда — ПОСЛЕ, когда реформы пойдут одна за одной. Если не опускать руки и не разводить панику, у нас все получится.
Яна Чернявская, для "Белорусского партизана"
13:04 29/05/2019
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