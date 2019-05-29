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Постановление: руководители госорганизаций будут персонально отвечать за "тунеядцев".

Правда, какую именно ответственность они будут нести за свои ошибки, неизвестно.


В Беларуси ввели изменения для не занятого в экономике населения. Так, некоторых исключили из числа иждивенцев, а также ввели персональную ответственность за данные в "тунеядской" базе. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 25 мая № 333, передает TUT.BY

Напомним, в Беларуси с 1 декабря 2018 года запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января этого года оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года будут по экономически обоснованным тарифам рассчитываться и за газоснабжение и теплоснабжение.

Кого исключили из "тунеядской" базы

К не занятым в экономике теперь не относят супруг (-ов) тех, кого назначили на должность в межгосударственные органы (предусмотренные в международных договорах Беларуси либо решениях соответствующих международных органов).

Из базы также исключили супруг (-ов) пребывающих за границей атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси, а также помощника атташе по вопросам обороны при нашем посольстве.


Власти также прописали, что Минтруда «исключает из базы данных граждан, которые работают в иностранных или международных организациях, на основании информации, представленной этими организациями».

Напомним, в декабре прошлого года из числа тунеядцев также исключили жен и мужей дипломатических работников, а также супруг работников административно-технического персонала, которых направили на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси.

В базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включены около 500 тысяч человек, заявила в декабре прошлого года министра труда и соцзащиты Ирина Костевич.

В феврале этого года в ведомстве сообщили, что в базе осталось 425 тысяч человек. При этом в Минтруда не уточняли, озвучивая статистику, включают ли при своих подсчетах тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки, а также тех, кто воспитывает детей до 7 лет (эти категории не входят в число иждивенцев).

Минтруда не обнародовало детальную информацию о числе не занятых в экономике в разрезе областей и регионов, а также число тех, кто получил «жировки» по полным тарифам.

В начале 2018 года в Минтруда прогнозировали, что под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов.

После запуска базы не занятых в экономике «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу и его уже нет в живых, а в базу «тунеядцев» он все равно попал.

Военкоматы будут передавать данные в "тунеядские" комиссии

Местным властям поручили обеспечить взаимодействие военных комиссариатов с комиссиями по не занятым в экономике. Они должны передавать информацию о призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной службы, службы в резерве. 

Для этого установили сроки: до 20 июня текущего года передавать данные по призванным и отправленным для прохождения службы в феврале-мае текущего года; до 20 декабря текущего года — по призванным и отправленным для прохождения службы в августе-ноябре текущего года.


Ввели персональную ответственность за данные в "тунеядской" базе

Власти также ввели персональную ответственность за предоставление достоверной информации для формирования (актуализации) тунеядской базы. Ее сделали для руководителей республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Минского горисполкома, а также руководителей других организаций, которые предоставляют такую информацию.

Какое наказание предусмотрено за неточную информацию в базе, не указано.

При этом некоторые пункты положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике сделали с пометкой «для служебного пользования».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования (только отдельные изменения — со дня его подписания).

11:56 29/05/2019
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