Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Исследование: женщины без мужа и без детей - самые счастливые люди

Ученый-бихевиорист Пол Долан считает, что традиционные маркеры, которые используют для измерения успеха женщины, больше не коррелируют с ее счастьем.


Особенно это касается брака и воспитания детей, цитирует ученого The Guardian.

Незамужние и бездетные женщины – самая счастливая подгруппа населения

И они, скорее всего, будут жить дольше, чем их сверстницы в браке, считает Долан, которого The Guardian называет «ведущим специалистом по счастью».

«Замужние женщины более счастливы, чем другие подгруппы населения, но только когда их супруг находится в комнате, когда их спрашивают, насколько они счастливы», – говорит ученый. 

С другой стороны, бездетные и незамужние женщины чаще стигматизируются обществом и поэтому тоже становятся несчастными.

Долан подчеркивает, что совсем другая ситуация у мужчин

Как раз они в браке счастливее своих неженатых коллег: «Вы меньше рискуете, вы зарабатываете больше денег на работе и живете немного дольше».

Есть и другие интересные данные

Долан – автор трех книг; в 2002 году стал лауреатом Philip Leverhulme Prize в области экономики.

В своей последней книге Happy Ever After Долан приводит данные Американского опроса об использовании времени (ATUS), в котором сравниваются уровни удовольствия и страданий у неженатых, женатых, разведенных, разлученных и овдовевших людей. 

Исследование показало, что уровень счастья, о котором сообщили те, кто был женат (замужем), был выше, чем у неженатых (незамужних). Но только тогда, когда их супруг (супруга) находился (находилась) в комнате.

Холостые люди сообщили о более низком уровне страданий, чем у женатых людей, которых спрашивали, когда их супруга или супруги не было.

Источник: citydog.by
11:26 29/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли
Директор NASA сообщил, что первая женщина высадится на Луну в 2024 году
Ученые поставили Леонардо да Винчи новый диагноз


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё