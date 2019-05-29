Исследование: женщины без мужа и без детей - самые счастливые люди





Особенно это касается брака и воспитания детей, цитирует ученого The Guardian.

Незамужние и бездетные женщины – самая счастливая подгруппа населения

И они, скорее всего, будут жить дольше, чем их сверстницы в браке, считает Долан, которого The Guardian называет «ведущим специалистом по счастью».





«Замужние женщины более счастливы, чем другие подгруппы населения, но только когда их супруг находится в комнате, когда их спрашивают, насколько они счастливы», – говорит ученый.





С другой стороны, бездетные и незамужние женщины чаще стигматизируются обществом и поэтому тоже становятся несчастными.

Долан подчеркивает, что совсем другая ситуация у мужчин

Как раз они в браке счастливее своих неженатых коллег: «Вы меньше рискуете, вы зарабатываете больше денег на работе и живете немного дольше».

Есть и другие интересные данные

Долан – автор трех книг; в 2002 году стал лауреатом Philip Leverhulme Prize в области экономики.





В своей последней книге Happy Ever After Долан приводит данные Американского опроса об использовании времени (ATUS), в котором сравниваются уровни удовольствия и страданий у неженатых, женатых, разведенных, разлученных и овдовевших людей.





Исследование показало, что уровень счастья, о котором сообщили те, кто был женат (замужем), был выше, чем у неженатых (незамужних). Но только тогда, когда их супруг (супруга) находился (находилась) в комнате.





Холостые люди сообщили о более низком уровне страданий, чем у женатых людей, которых спрашивали, когда их супруга или супруги не было.