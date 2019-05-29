Напомним, 22 мая в Витебский зоопарк двое горожан принесли лисенка. Через два дня, 24 мая, животное умерло — у него обнаружили вирус бешенства.





Зональный центр гигиены и эпидемиологии через СМИ попросил людей, которые принесли в зоопарк животное, обратиться за медпомощью. 28 мая они пришли в городской травмпункт.





Горожанам назначили курс вакцинации. С 24 мая, когда у лисенка выявили бешенство, ее проходит и директор зоопарка: она ухаживала за зверьком, и он ее покусал.





Для других обитателей зоопарка угрозы нет: лисенок находился на карантине в отдельной клетке.