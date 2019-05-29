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Что это значит? Мор рыбы произошел еще на нескольких водоемах Беларуси

За последние дни на нескольких водоемах в Витебской, Минской и Могилевской областях инспекторы по охране животного и растительного мира зафиксировали факты мора рыбы. Причины пока неизвестны.



Однако, как выяснилось позже, также погибшая рыба найдена на мелиорированном участке реки Поточанка в Докшицком районе, в Дзержинском водохранилище, в ободном канале у деревни Ялча Червенского района и в водоеме у деревни Трилесино в Дрибинском районе.

Специалисты взяли во всех водоемах пробы воды на анализ, чтобы выявить возможные посторонние вещества. Рыбу отправят на ветсанэкспертизу. Сейчас ее собирают для утилизации.

В некоторых случаях инспекторы полагают, что причиной гибели рыбы могли стать сельхозработы у воды. На такие места вызвана милиция. 

Например, на берегу Поточанки в одном месте трава и деверья пожелтели и пожухли — инспекторы подозревают здесь сброс в воду химикатов. 

По закону удобрения и сельхозхимикаты запрещено использовать ближе 10 метров от берега.

Источник: reform.by
10:47 29/05/2019
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