







Однако, как выяснилось позже, также погибшая рыба найдена на мелиорированном участке реки Поточанка в Докшицком районе, в Дзержинском водохранилище, в ободном канале у деревни Ялча Червенского района и в водоеме у деревни Трилесино в Дрибинском районе.





Специалисты взяли во всех водоемах пробы воды на анализ, чтобы выявить возможные посторонние вещества. Рыбу отправят на ветсанэкспертизу. Сейчас ее собирают для утилизации.





В некоторых случаях инспекторы полагают, что причиной гибели рыбы могли стать сельхозработы у воды. На такие места вызвана милиция.





Например, на берегу Поточанки в одном месте трава и деверья пожелтели и пожухли — инспекторы подозревают здесь сброс в воду химикатов.





По закону удобрения и сельхозхимикаты запрещено использовать ближе 10 метров от берега.