Медведи нагоняют страх на жителей Витебской области
Медведи стали частыми гостями населенных пунктов Городокского района.
Не испытывая страха, косолапые заходят на пасеки, разрушают ульи, подходят к домам, передает телеканал «Витебск».
Например, мужчина из деревни Латыгово с медведем встретился лицом к лицу зимой на охоте — дачнику повезло, что его защитила собака.
Из-за высокой вероятности наткнуться на медведя, местные жители уже года два не ходят в лес за ягодами.
Звери мигрируют в Городокской район из соседней России, так как в Беларуси охота на медведей запрещена.
Совсем недавно во дворе у дачника из садового товарищества «Шухвосты» медведь поел меда, разбурил ульи, а затем улегся спать. Для полноценного комфорта, косолапый даже положил подушку под голову, которую нашел на участке.
Мы не знаем, что делать! Стрелять нельзя — они в Красной книге. А как нам жить? —задается вопросом местный житель.
09:55 29/05/2019