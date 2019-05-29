Медведи нагоняют страх на жителей Витебской области

Не испытывая страха, косолапые заходят на пасеки, разрушают ульи, подходят к домам, передает телеканал «Витебск».





Например, мужчина из деревни Латыгово с медведем встретился лицом к лицу зимой на охоте — дачнику повезло, что его защитила собака.





Из-за высокой вероятности наткнуться на медведя, местные жители уже года два не ходят в лес за ягодами.





Звери мигрируют в Городокской район из соседней России, так как в Беларуси охота на медведей запрещена.





Совсем недавно во дворе у дачника из садового товарищества «Шухвосты» медведь поел меда, разбурил ульи, а затем улегся спать. Для полноценного комфорта, косолапый даже положил подушку под голову, которую нашел на участке.





Мы не знаем, что делать! Стрелять нельзя — они в Красной книге. А как нам жить? —задается вопросом местный житель.