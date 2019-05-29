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Нашли в гараже, в диване, в пакете. Что известно о страшной смерти малыша в Лепеле

Тихий семнадцатитысячный Лепель уже сутки обсуждает лишь одну страшную новость: 27 мая в гараже на Борисовском тракте нашли тело двухлетнего Ярослава. В убийстве подозревают его мать — 23-летнюю Алену Х. и ее сожителя Андрея К.

Нашли в гараже, в диване, в пакете. Что известно о страшной смерти малыша в Лепеле
Борисовский тракт не главная, но одна из самых длинных и оживленных улиц Лепеля. Здесь в основном частный сектор. Зеленый деревянный дом здесь с октября прошлого года арендовали Алена и ее сожитель Андрей. Алена сидела в декрете — Ярославу было 2 года 8 месяцев, Андрей работал в лесхозе.

Утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила, что ее двухлетний сын, с которым она гуляла в парке, пропал. Она даже описала приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк и прилегающую территорию, МЧС искало ребенка вдоль береговой линии озера и реки, водолазы обследовали дно реки.

Силовики изучили записи камер видеонаблюдения, установили утренний маршрут женщины — и засомневались: она была одна, без ребенка. Позже в гараже нашли его тело.

— С первым мужем, Максимом, Алена жила некоторое время в Витебске, но потом они расстались, вернулись в Лепель. Жили уже отдельно. Алена сошлась с Андреем, ждала от него ребенка. А Максим тоже создал новую семью, там тоже ребенок, — рассказывает соседка.

В магазине «Пралеска», который находится неподалеку от дома, говорят, что нередко видели Алену выпившей. При этом девушка была с сыном.


— Да, приходила она к нам в магазин, живет же по соседству, — рассказывает продавец.

— Что-то ребенку покупала?

— Пиво она покупала. Беременная, животик уже до орбиты — скоро рожать. А она пиво берет.

Гараж возле дома опечатан. Опечатана и входная дверь в жилище, а также вход в хозпостройку во дворе.

Возле поленницы сбоку от дома лежат на земле детская лопатка и машинка. Во дворе чисто и аккуратно.

— Милиция целый день вчера тут работала — с утра и до вечера, — рассказывает соседка-пенсионерка. — Девушка поселилась тут с мужчиной и ребенком прошлой осенью. К ним без конца ходили компании.


— Нашли трупик в гараже, в старом диване. Мальчик лежал в черном полиэтиленовом пакете. Пакет прикрыли курткой. И закрыли крышку дивана. Наверх на диван еще поставили телевизор. Малыш был одет, как на прогулку: курточка, брючки, кроссовки, даже шапочка. Очевидных ран на теле не было, но вроде была сломана ручка, — рассказывает другая соседка.

Женщины говорят, что мать сама призналась милиции, где находится тело ребенка:

— Милиция проводила о ск в доме, нашли кровь. Стали у Алены спрашивать, «крутить» ее вопросами. Она и сказала, где сын. Пошли в гараж и действительно — там.

Пока милиция не забрала Алену, соседки видели ее из-за забора.

— Она не плакала. Или говорила по телефону с кем-то, или молчала. Но по виду была спокойна.

Об Андрее, сожителе девушки, соседи отзываются неплохо:

— Вроде нормально он относился к ребенку. Что в этой семье произошло, непонятно.

Причина смерти ребенка пока не ясна. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 УК (Убийство заведомо малолетнего).


Татьяна Матвеева, TUT.BY
09:48 29/05/2019
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