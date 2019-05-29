Борисовский тракт не главная, но одна из самых длинных и оживленных улиц Лепеля. Здесь в основном частный сектор. Зеленый деревянный дом здесь с октября прошлого года арендовали Алена и ее сожитель Андрей. Алена сидела в декрете — Ярославу было 2 года 8 месяцев, Андрей работал в лесхозе.





Утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила, что ее двухлетний сын, с которым она гуляла в парке, пропал. Она даже описала приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк и прилегающую территорию, МЧС искало ребенка вдоль береговой линии озера и реки, водолазы обследовали дно реки.





Силовики изучили записи камер видеонаблюдения, установили утренний маршрут женщины — и засомневались: она была одна, без ребенка. Позже в гараже нашли его тело.





— С первым мужем, Максимом, Алена жила некоторое время в Витебске, но потом они расстались, вернулись в Лепель. Жили уже отдельно. Алена сошлась с Андреем, ждала от него ребенка. А Максим тоже создал новую семью, там тоже ребенок, — рассказывает соседка.





В магазине «Пралеска», который находится неподалеку от дома, говорят, что нередко видели Алену выпившей. При этом девушка была с сыном.









— Да, приходила она к нам в магазин, живет же по соседству, — рассказывает продавец.





— Что-то ребенку покупала?





— Пиво она покупала. Беременная, животик уже до орбиты — скоро рожать. А она пиво берет.





Гараж возле дома опечатан. Опечатана и входная дверь в жилище, а также вход в хозпостройку во дворе.





Возле поленницы сбоку от дома лежат на земле детская лопатка и машинка. Во дворе чисто и аккуратно.





— Милиция целый день вчера тут работала — с утра и до вечера, — рассказывает соседка-пенсионерка. — Девушка поселилась тут с мужчиной и ребенком прошлой осенью. К ним без конца ходили компании.









— Нашли трупик в гараже, в старом диване. Мальчик лежал в черном полиэтиленовом пакете. Пакет прикрыли курткой. И закрыли крышку дивана. Наверх на диван еще поставили телевизор. Малыш был одет, как на прогулку: курточка, брючки, кроссовки, даже шапочка. Очевидных ран на теле не было, но вроде была сломана ручка, — рассказывает другая соседка.





Женщины говорят, что мать сама призналась милиции, где находится тело ребенка:





— Милиция проводила о ск в доме, нашли кровь. Стали у Алены спрашивать, «крутить» ее вопросами. Она и сказала, где сын. Пошли в гараж и действительно — там.





Пока милиция не забрала Алену, соседки видели ее из-за забора.





— Она не плакала. Или говорила по телефону с кем-то, или молчала. Но по виду была спокойна.





Об Андрее, сожителе девушки, соседи отзываются неплохо:





— Вроде нормально он относился к ребенку. Что в этой семье произошло, непонятно.





Причина смерти ребенка пока не ясна. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 УК (Убийство заведомо малолетнего).



