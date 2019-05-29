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Вооруженный ложкой студент задержал в Москве вора-рецидивиста из Беларуси

Московский студент с металлической обувной ложкой задержал вора, проникшего в его квартиру среди ночи, пишет Kp.ru.

Инцидент произошел на Ботанической улице, когда родители 22-летнего парня уже спали. Студент услышал странные звуки в квартире и понял, что в комнате открыто окно.

Он схватил ложку и бросился за грабителем. На улице между злоумышленником и москвичом завязалась драка. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали вора.

Выяснилось, что мужчина всего неделю назад вышел из тюрьмы в Беларуси за аналогичное преступление.

09:43 29/05/2019
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