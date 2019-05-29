Инцидент произошел на Ботанической улице, когда родители 22-летнего парня уже спали. Студент услышал странные звуки в квартире и понял, что в комнате открыто окно.





Он схватил ложку и бросился за грабителем. На улице между злоумышленником и москвичом завязалась драка. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали вора.





Выяснилось, что мужчина всего неделю назад вышел из тюрьмы в Беларуси за аналогичное преступление.



