Вооруженный ложкой студент задержал в Москве вора-рецидивиста из Беларуси
Московский студент с металлической обувной ложкой задержал вора, проникшего в его квартиру среди ночи, пишет Kp.ru.
Инцидент произошел на Ботанической улице, когда родители 22-летнего парня уже спали. Студент услышал странные звуки в квартире и понял, что в комнате открыто окно.
Он схватил ложку и бросился за грабителем. На улице между злоумышленником и москвичом завязалась драка. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали вора.
Выяснилось, что мужчина всего неделю назад вышел из тюрьмы в Беларуси за аналогичное преступление.
09:43 29/05/2019