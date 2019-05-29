Белоруса на угнанном Mercedes Benz E200 задержали в Польше
Угнанный автомобиль, за рулем которого был белорус, задержали в Подляском воеводстве, сообщили в пограничной службе Польши.
Mercedes Benz E200 с немецкими номерами был остановлен для проверки 27 мая в коммуне Штабин. Автомобилем управлял 31-летний гражданин Беларуси.
При проверке через базу данных выяснилось, что машина была угнана за день до этого в Германии. Примерная стоимость автомобиля 2019 года выпуска – более 53 тысяч долларов.
Водителя задержали и передали полиции города Августов.
08:35 29/05/2019