Белоруса на угнанном Mercedes Benz E200 задержали в Польше

Mercedes Benz E200 с немецкими номерами был остановлен для проверки 27 мая в коммуне Штабин. Автомобилем управлял 31-летний гражданин Беларуси.





При проверке через базу данных выяснилось, что машина была угнана за день до этого в Германии. Примерная стоимость автомобиля 2019 года выпуска – более 53 тысяч долларов.





Водителя задержали и передали полиции города Августов.