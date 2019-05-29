Специалисты назвали топ-5 бесполезных советов от врачей
Ученые составили рейтинг из 5 советов от врачей, которые являются бесполезными.
На первом месте стоит рекомендация, которая обязывает ежедневно употреблять завтрак. На второй позиции располагается то, что нужно выпивать в сутки определенное количество воды.
На третьем и четвертом местах стоят следующие руководства: запрет мочить пробу Манту и читать книги при плохом освещении.
На последней позиции располагается рекомендация кушать еду медленно.
08:26 29/05/2019