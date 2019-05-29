Умер основатель правозащитной группы Human Rights Watch
Издатель и учредитель правозащитной группы Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в возрасте 96 лет.
Об этом сообщает The New York Times.
"Роберт Л. Бернштейн, который превратил Random House в большое международное агентство, отстаивал политическое несогласие и свободу слова, основатель Human Rights Watch скончался в понедельник в Манхэттене в возрасте 96 лет", – сказано в сообщении.
В 1978 году Бернштейн, после визита в СССР, основал правозащитную организацию Helsinki Watch, которая проверяла выполнение Советским Союзом обязательств в рамках Хельсинкских соглашений.
В 1988 году в результате слияния Helsinki Watch с несколькими другими региональными правозащитными организациями образовалась Human Rights Watch.
08:03 29/05/2019