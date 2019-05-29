В Октябрьском районе на ферме погиб 4-летний ребенок

По предварительной информации, отец взял девочку с собой на ферму. На ферме выполнял работы погрузчик. В какой-то момент он зацепил ворота. Из-за этого обвалилась стена, и ребенок оказался под завалами, сообщает «Гомельская правда».





По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского райисполкома Ларисы Тепловой, девочка ходила в Поречский детский сад — среднюю школу, ее семья характеризуется положительно.