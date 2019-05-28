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Мусор с дач и гаражей теперь будут вывозить централизованно

Комментарий министерства.

Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Павел Садовский

Недавно заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Корбут заявил, что в законодательство внесли новую норму: теперь садовые товарищества и гаражные кооперативы включили в общую схему обращения с отходами, пишет realt.by Realt.by обратился за комментарием в министерство и попросил напомнить, какие нормы определяют порядок вывоза мусора из частного сектора, дач и гаражей.

Как объяснили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, заместитель министра Николай Корбут имел в виду одобренный проект Закона Беларуси «Об изменении Закона Беларуси «Об обращении с отходами».


Изменения вносят в статьи 8, 19, 21, 25 Закона. В частности, отныне помимо частного сектора в городах в общую схему обращения с коммунальными отходами внесли также садовые товарищества и гаражные кооперативы.

Частный сектор: централизованный вывоз мусора

Министерство напоминает: мусор из частного сектора в городах и других населённых пунктах собирают и вывозят в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами. Эти схемы разрабатывают и утверждают местные исполнительные и распорядительные органы власти. Схемы согласуют среди прочего с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также с государственным санитарным надзором.

Схема обращения с коммунальными отходами определяет порядок сбора и удаления коммунальных отходов (включая раздельный сбор вторичных материальных ресурсов) на территории административно-территориальной или территориальной единицы — а также периодичность вывоза таких отходов на захоронение.

Дачи и гаражи: ваш мусор — ваши проблемы

Мусор из садовых товариществ и гаражных кооперативов собирают и вывозят в соответствии со схемами обращения с такими отходами. Эти схемы разрабатывают с учётом требований Закона Беларуси «Об обращении с отходами», а также с учётом других законодательных актов, в том числе технических нормативных правовых актов (ТНПА).

Порядок вывоза мусора из садовых товариществ и гаражных кооперативов определяет договор на оказание услуг по удалению отходов, который руководство товарищества или кооператива заключает с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, оказывающими такие услуги.

Что грозит за нарушение закона?

Тарифы на оказание услуг по удалению отходов (в частности — с платежами по обращению с отходами) регулируются среди прочего налоговым законодательством, законодательством о коммунальном хозяйстве, законодательством о ценообразовании, гражданским законодательством.


За нарушение законодательства предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 15.63 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Если закон нарушает физическое лицо, его могут предупредить или наложить штраф от 5 до 50 базовых величин. Индивидуальный предприниматель может получить штраф в размере до 200 базовых величин, а юридическое лицо — до 1000 базовых величин. На сегодняшний день базовая величина составляет 25,5 рубля.




 Игорь Хмара


22:15 28/05/2019
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