Смотрите, как чисто: в Бресте открыли новый автовокзал

Пропускная способность нового брестского автовокзала — 5 тысяч пассажиров. Транспорт принимают 13 посадочных платформ, которые находятся со стороны железной дороги.





Центральную часть здания занимает зал ожидания на 250 пассажиров. В одном крыле размещаются кафе, камеры для багажа и туалеты, в другом — билетные кассы.





На привокзальной территории есть парковка на 88 мест, проведена троллейбусная линия.





Информационные стенды и вывески на новом автовокзале в Бресте оформлены на русском, английском языках и, как и обещали, на белорусском. Объявления также озвучиваются на трех языках. Сама надпись на здании также на белорусском языке — «Аўтавакзал Брэст».





Новый автовокзал находится рядом с железнодорожным. Проект, который разрабатывало ОАО «Полесьежилстрой», предусматривал возможность соединения двух вокзалов посредством подземного перехода. Однако бюджет, выделенный на автовокзал, в размере 11,5 млн рублей провести подземку не позволил. Его строительство оставили на будущее.

Платформы на старом автовокзале по Мицкевича теперь пустуют. Что будет на этом месте, пока неизвестно. Во время презентации детального плана исторической части Бреста в прошлом году озвучивались предложения переоборудовать объект под торговый комплекс с пристройкой многоуровневого паркинга.