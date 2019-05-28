Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Есть проблема: в среднем минчанин оставляет 313 кг мусора в год

Жители Минска создают ежегодно 5,7 млн кубометров мусора, или около 20% всех коммунальных отходов Беларуси. На одного минчанина приходится примерно 313 кг в год.


Вместе с тем жители столицы наиболее активно участвуют в раздельном сборе вторичных материальных ресурсов. Если в среднем по Беларуси собирают их примерно 75 кг на человека в год, в Минске – 95, рассказала представительница ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Нина Кульбеда, пишут «Минск-Новости».

Вместе с тем, по ее мнению, инфраструктура для раздельного сбора мусора в Минске развита недостаточно и на большей части территории неудобна для жителей. На многих контейнерных площадках нет полного комплекта баков, пишет БелТА.


19:55 28/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Столичная прокуратура занялась мусором
Актриса появилась на вручение премии "в мусоре"
Фотофакт: в Слуцке люди вешают мусор на сушилку для белья. Зачем?


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё