Есть проблема: в среднем минчанин оставляет 313 кг мусора в год

Жители Минска создают ежегодно 5,7 млн кубометров мусора, или около 20% всех коммунальных отходов Беларуси. На одного минчанина приходится примерно 313 кг в год.



Вместе с тем жители столицы наиболее активно участвуют в раздельном сборе вторичных материальных ресурсов. Если в среднем по Беларуси собирают их примерно 75 кг на человека в год, в Минске – 95, рассказала представительница ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Нина Кульбеда, пишу т «Минск-Новости».

Вместе с тем, по ее мнению, инфраструктура для раздельного сбора мусора в Минске развита недостаточно и на большей части территории неудобна для жителей. На многих контейнерных площадках нет полного комплекта баков, пишет БелТА.



