Конфуз. В Гомеле инвалид застрял в подъёмнике туалета на набережной – спасали его работники МЧС
Курьёзный инцидент произошёл в Гомельском парке. На набережной инвалид застрял в подъемнике общественного туалета.
На помощь пришли работники МЧС, и всё вроде бы обошлось. Но вопросы остались. Подробности редакции сообщил подписчик Алексей.
“Сегодня на набережной в парке в Гомеле, внизу, где туалет, инвалид застрял в подъемнике. Спасали его работники МЧС. Всё норм. Но. Пусть ещё раз подумают те, кто суют подъёмники, где нужно и ненужно. Когда можно сделать пандус. Он безотказный! Для того, чтобы инвалид в одиночку воспользовался подъемником, нужно вызвать работника, который занят своей работой. Это создаёт бестолковую патовую ситуацию. К тому же подъёмник от “Гомельский лифтовый завод” ломается. По крайней мере этот застрял. Что с ним будет зимой, можете представить. Он не отработает и одного сезона. В итоге инвалид воспользоваться общественным туалетом не сможет или рискует застрять, плюс выброшенные немалые деньги”, – написал гомельчанин.
Хотелось бы верить, что этот инцидент – единственный. И в дальнейшем техника будет служить исправно многие годы. Однако не признать справедливыми упрёки местного жителя мы не можем. Возможно, этот момент учтут при строительстве второго сооружения аналогичного назначения, которое возводят поблизости, пишет progomel.by
19:02 28/05/2019