На помощь пришли работники МЧС, и всё вроде бы обошлось. Но вопросы остались. Подробности редакции сообщил подписчик Алексей.





“Сегодня на набережной в парке в Гомеле, внизу, где туалет, инвалид застрял в подъемнике. Спасали его работники МЧС. Всё норм. Но. Пусть ещё раз подумают те, кто суют подъёмники, где нужно и ненужно. Когда можно сделать пандус. Он безотказный! Для того, чтобы инвалид в одиночку воспользовался подъемником, нужно вызвать работника, который занят своей работой. Это создаёт бестолковую патовую ситуацию. К тому же подъёмник от “Гомельский лифтовый завод” ломается. По крайней мере этот застрял. Что с ним будет зимой, можете представить. Он не отработает и одного сезона. В итоге инвалид воспользоваться общественным туалетом не сможет или рискует застрять, плюс выброшенные немалые деньги”, – написал гомельчанин.







