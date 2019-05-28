Литва потребует пересмотреть итоги «Евровидения»

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Отмечается, что обращение LRT связано с тем, что итальянский вещатель RAI представил в своей стране результаты голосования, которые расходятся с результатами, опубликованными на официальном сайте фестиваля. Таким образом выяснилось, что итальянцы дали конкурсанту из Литвы Юриюсу Векленко один балл, который не был учтен. Из-за этого артист не вышел в финал.

«Ситуация действительно интересная. Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации», — прокомментировал ситуацию генеральный продюсер LRT Аудрюс Гиржада.





22 мая стало известно, что организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания. Решение было связано с тем, что в процессе начисления баллов была допущена ошибка, связанная с учетом голосов от Белоруссии. Представитель от России Сергей Лазарев получил дополнительный балл.





В 2019 году победу на конкурсе одержал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте оказалась Италия, на третьем — Россия.



