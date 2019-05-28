Прохожий поймал упавшего с пятого этажа ребенка









Двухлетний мальчик остался без присмотра и вылез из окна на высоте пятого этажа. По словам очевидца, пожилые люди на улице заметили ребенка, однако тот сорвался прежде, чем они смогли прийти ему на помощь.





Мальчика спас 28-летний Тоник Турганбек (Tonik Turghanbek), парковавший машину прямо под его окном. Ребенок упал на мужчину и сбил его с ног.





«Когда я его увидел, он уже летел вниз, - утверждает Турганбек. - Я ничего не подумал, а через мгновенье поймал его. Не знаю, что было дальше, потому что на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, кругом были полицейские и спасатели».





И ребенка, и мужчину, который его спас, доставили в больницу. Мальчик не получил серьезных травм. Турганберк отделался царапинами на голове и руках.



