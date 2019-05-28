Осенью в Шабанах построят бассейн

Он расположится на пересечении улиц Селицкого и Шабаны. Объект возводит генподрядное СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35». Работы на новостройке ведутся без выходных, вахтовым способом, пишет realty.tut.by

— Это второй бассейн по проекту повторного применения после Брилевичей с двумя чашами: для взрослых размером 25 на 11 метров (глубина от 1,2 до 1,8 метра, пять дорожек) и детский размером 10 на 8 метров (глубина 0,6−0,85 метра), с расчетным количеством 70 посещений в смену. По инициативе заказчика в проект были внесены изменения: после перепланировки в составе комплекса появился зал сухого плавания для освоения и совершенствования техники плавания и профилактики травм, — говорит Полина Кусенкова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект».





Внутри бассейн в Шабанах будет таким же, как и в Брилевичах. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В июне на объект уже зайдут отделочники: сначала — штукатуры и плиточники, затем подключатся маляры. В отделке помещений будут использоваться керамическая плитка с высокой степенью противоскольжения, гомогенное покрытие, керамогранит и декоративные штукатурки.





— Проект повторного применения, но это не значит, что здание будет безликим. Мы постарались максимально использовать имеющиеся средства для гармоничного слияния комплекса с существующей застройкой. В первую очередь — это цвет, укрупненная форма, качественные отделочные материалы. Плюс благоустройство прилегающей территории, создание зон для проведения массовых районных мероприятий и занятий спортом, — поясняет Полина Кусенкова.





Уличные тренажеры на воркаут-площадке будут установлены слева от комплекса, на улице Шабаны. Заниматься спортом смогут и взрослые, и дети, причем бесплатно и в любое время.





Комплекс смогут посещать и физически ослабленные люди. Для них будет установлен подъемник на крыльце главного входа в здание, оборудованы специальные места в раздевальных, санузлах, душевых и предусмотрены специальные устройства для спуска на воду для оздоровительного плавания.



