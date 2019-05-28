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Oops! Брестчанка нашла старинное ружье во время уборки в собственной квартире

В милицию обратилась брестчанка, которая рассказала об оружии, обнаруженном ею в кладовке во время уборки квартиры.


Как пояснила женщина, оружие могло принадлежать ее мужу, умершему в прошлом году. 

В ходе проведения баллистической экспертизы специалист пришел к выводу, что оружие является двуствольным охотничьим ружьем 16 калибра, изготовленным в первой половине XX века в австрийском городе Ферлах. 

Установить марку и модель ружья не удалось ввиду отсутствия информации о нем в справочных источниках.

Проводится проверка.


Как отмечают эксперты, город Ферлах называют оружейной столицей Австрии. Там изготавливают как элитные ружья по индивидуальному заказу, так и модели массового производства, сообщает sudexpert.gov.by

17:38 28/05/2019
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