



Как пояснила женщина, оружие могло принадлежать ее мужу, умершему в прошлом году.





В ходе проведения баллистической экспертизы специалист пришел к выводу, что оружие является двуствольным охотничьим ружьем 16 калибра, изготовленным в первой половине XX века в австрийском городе Ферлах.





Установить марку и модель ружья не удалось ввиду отсутствия информации о нем в справочных источниках.





Проводится проверка.







