Oops! Брестчанка нашла старинное ружье во время уборки в собственной квартире
В милицию обратилась брестчанка, которая рассказала об оружии, обнаруженном ею в кладовке во время уборки квартиры.
Как пояснила женщина, оружие могло принадлежать ее мужу, умершему в прошлом году.
В ходе проведения баллистической экспертизы специалист пришел к выводу, что оружие является двуствольным охотничьим ружьем 16 калибра, изготовленным в первой половине XX века в австрийском городе Ферлах.
Установить марку и модель ружья не удалось ввиду отсутствия информации о нем в справочных источниках.
Проводится проверка.
Как отмечают эксперты, город Ферлах называют оружейной столицей Австрии. Там изготавливают как элитные ружья по индивидуальному заказу, так и модели массового производства, сообщает sudexpert.gov.by
17:38 28/05/2019