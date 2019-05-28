Тонны мёртвой рыбы: кто отравил озеро под Полоцком?

Местные жители выдвигают разные версии по поводу причин произошедшего: здесь и отравление аммиачной селитрой, и сбросы в озеро хлорки. А власти пока ничего сказать не могут, ссылаясь на то, что результаты анализов проб воды ещё не готовы.





Еврорадио разбирается, что могло отравить такое количество рыбы в озере под Полоцком.





"Озеро всё в мёртвой рыбе, — возмущаются жители Полоцкого района в социальной сети "ВКонтакте ". — Там тонны мёртвой рыбы. Такого никогда не было. Или аммиачной селитрой отравили, или сбросы с хлоркой. Ущерб ужасный. Мёртвое озеро сейчас".







“Введено чрезвычайное положение”

В Азинском сельсовете рассказали, что пока конкретной информации нет, а про мёртвую рыбу чиновникам сообщили жители.





"Взяты анализы, приезжали экологи, — рассказала руководитель дел сельсовета Ольга Дмитриева. — Сами от жителей узнали. Насколько знаю, идёт совещание по этому вопросу. Что будет дальше, пока не ясно. Конечно, будет зачистка озера. Специальные службы работают. Пробы, анализы, сами понимаете..."





В Полоцкой межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщили, что "по данному факту введено чрезвычайное положение".





"Пока разбираемся, — ответили в инспекции. — Выводов и комментариев дать не можем. Факт имеет место быть. Сейчас подключаются все возможные службы. Работа идёт".









“Либо природа, либо загрязнение”

Для выяснения причин отравления рыбы в Полоцком райисполкоме создан штаб. В Новополоцкой городской инспекции природных ресурсов рассказали, что сейчас идет работа над анализами.





"Пока конкретно ничего не могу объяснить, — говорит главный специалист инспекции Михаил Мацкевич. — Ещё нет результатов анализов из лаборатории. Свидетелей, которые видели, что это было загрязнение, нет. Мы видим пониженное количество кислорода по экспресс-тестах. Есть два варианта: либо природное, либо внешнее загрязнение. Но без результатов анализов пока ничего говорить нельзя".