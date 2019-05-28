Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Родители погибшего лейтенанта ГАИ не верят в суицид: Настаиваем на эксгумации

Отец погибшего лейтенанта ГАИ из Могилева Евгения Потаповича заявил, что не верит в версию Следственного комитета о суициде сына и требует проведения эксгумации тела и независимой экспертизы.

Родители погибшего лейтенанта ГАИ не верят в суицид: Настаиваем на эксгумации
18 мая, церемония прощания с погибшим Евгением Потаповичем
Владимир Потапович обратился в редакцию Belsat.eu. Он сам прослужил в ГАИ 20 лет и в прошлом году ушел в отставку в звании капитана милиции. Евгений захотел пойти по стопам отца, поэтому решил выучиться на милиционера в Могилевском институте МВД. По словам Владимира, сыну очень нравилась его работа.

«Я не верю в версию о суициде, так как, во-первых, на фотоснимке, который опубликовали, видны повреждения в нижней части живота и явно видно, что белье порезано и есть ножевая рана. Во-вторых, сын был обеспечен финансово, у него была квартира, жил с адекватной девушкой, недавно ездил знакомиться с родственниками – там хорошая семья. Причин совершать самоубийство у него не было. Ни психологических, ни каких-либо других. Человек стремился жить», – говорит Владимир.

«Я хотел бы, чтобы сделали эксгумацию, чтобы независимые эксперты посмотрели, есть ли повреждения в нижней части туловища, или только огнестрельное. Чтобы это сделали, пока тело не начало разлагаться, понимаете? Я настаиваю».

На вопрос, возникали ли у Евгения конфликты на службе, отец говорит:

«Иногда случаются служебные ситуации, но любые сложности решаются на месте. Женя, правда, жаловался, что некомплект сейчас в ГАИ, большая загруженность. Часто оставался после смены разбираться с материалами».

«Какие-то маленькие долги у сына были, возможно. Я работаю на пенсии, поэтому мог помогать. Иногда он просил по 30, по 50 рублей… Но ничего серьезного, тем более уголовного, не было», – говорит Владимир Потапович.

Что касается дров и жидкости для розжига, которые перед смертью покупал Евгений, отец вспоминает: «Они собирались какого-то друга из армии встречать, вроде на шашлыки поехать за город».


Мать Потаповича: Нас не пустили в морг посмотреть на сына

Родители Потаповича не живут вместе. Мать Ольга Павловна также считает, что необходима эксгумация тела Евгения.

«Это был не суицид, ни в коем случае! У него было все: квартира трехкомнатная, машина, дача большая, планы на будущее. С девушкой все было прекрасно, они собирались расписываться. Ну какой тут может быть суицид? Получается очень странно: похоронили Женю мгновенно, причем хоронили как героя, который погиб при исполнении», – говорит она.

Что касается версий гибели, мать милиционера теряется в догадках: «Возможно, он остановил какую-то «неправильную» машину, то ли с трупом, то ли с наркотиками…»

Ольга вспоминает, что спрашивала у сына, возникают ли у него какие-то проблемы на работе, но тот отрицал и говорил, что все хорошо.

«А в прошлом году у него один из лучших друзей погиб, Валера Калькис, застрелился в лесу под Брестом после ссоры с девушкой. Он Жене как брат был… Они все были гаишники, учились вместе. После Женя пришел ко мне и засомневался: «Мама, может быть так, что он из-за девушки стрелялся?» Нет, говорю, не думаю.

Почувствовала что-то неладное, и спрашиваю: «Куда вы влезли, дети?» А он сразу засуетился: «Никуда, мама, никуда». А потом сказал: «Я за своего брата отомщу». Возможно, это все какая-то цепочка».

В этом году в марте Ольга Павловна столкнулась со странным поведением сына. По ее словам, ноутбук Евгений обычно оставлял в своей комнате. Но однажды она пришла в квартиру, где сын жил с девушкой, и увидела, что тот быстро закрывает экран и уходит на улицу, держа ноутбук в руках. Через некоторое время вернулся уже без компьютера. "Я спросила, где он, а сын только двумя руками за голову схватился".

Примерно в тот же период Евгений спросил у матери и бабушки: «За что вы все меня так ненавидите?». «Я до сих пор не поняла, что сын имел в виду», – говорит Ольга.

«На похоронах коллеги сына сказали, что среди вещей, найденных рядом с трупом, была обгоревшая зеленая зажигалка. Мобильный телефон нашли позже, он тоже обгорел», – добавляет мать.

Девушка Потаповича: Суицида быть не могло

«В версию о суициде не верю, так как такого в принципе быть не могло. Не было никаких оснований», – говорит Юлия, девушка погибшего лейтенанта.

Она утверждает, что перед смертью Евгения в их отношениях все было отлично: «Все стало гораздо лучше. Мы решили жить вместе и 2 апреля съехались».

Юлия также отмечает, что в семье были хорошие отношения – они понравились родителям друг друга.

На вопрос, зачем Евгений покупал дрова и жидкость для розжига, Юлия говорит: «Они с друзьями планировали собраться, но еще не было известно, куда точно, с кем именно».

По ее словам, о проблемах на работе Евгений никогда не рассказывал, но обычно он всегда работал с напарниками (их было несколько, они менялись). Почему 16 мая Евгений вышел на смену один и почему оказался в городе без автомобиля, девушка не знает.


***

Тело лейтенанта милиции Евгения Потаповича нашли 16 мая около 20:45 в лесном массиве в Могилевском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 362 (убийство сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей).

Сначала предполагалось, что к смерти Потаповича могут быть причастны ромы. Перед исчезновением с номера милиционера пришло сообщение его коллегам в Viber.

В ночь с 16 на 17 мая в поселках Чапаевка и Гребеново ОМОН провел рейд и задержал несколько десятков ромов. Ромы жаловались на избиения и оскорбления. Министр Шуневич решил не приносить извинений за брутальные действия милиции.

Утром 20 мая представители Следственного комитета и Министерства внутренних дел провели брифинг, на котором заявили, что основная версия причины смерти милиционера Евгения Потаповича – суицид.

Позже в СК объяснили, что брюк на трупе инспектора ГАИ не было, так как погибший намеренно сжег их с помощью жидкости для розжига. Также Потапович якобы не имел никаких ранений в области паха: кровь на белье, по словам представителей СК, оказалась там из-за позы тела погибшего.

Информация о похищении 22-летнего инспектора ГАИ Евгения Потаповича неизвестными лицами на черной «Волге» официально не подтвердилась, отметили в СК.

15:42 28/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
И снова суицид: в Гомеле застрелился капитан теплохода
Служба собственной безопасности МВД разбирается в самоубийстве сотрудника ГАИ
С 25 мая по 5 июня водители будут обязаны ездить с включенным ближним светом фар


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё