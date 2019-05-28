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В продаже появились первые боровики. Цена шокирует

В продаже на Комаровском рынке появились перые боровики.


Один небольшой стаканчик стоит... 20 рублей, пишет Tut.by



15:05 28/05/2019
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