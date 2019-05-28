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Напичканную алкоголем легковушку задержали у границы с Россией

В Дубровенском районе задержана партия нелегального алкоголя


26 мая около 16 часов дня на автодороге "Брест-Минск-граница Российской Федерации" вблизи деревни Застенки Дубровенского района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Peugeot 307» под управлением 39-летнего жителя Минска. 

В багажнике машины было обнаружено 13 бутылок вина, 12 бутылок шампанского и 262 бутылки коньяка, которые перевозились без сопроводительных документов и маркировки акцизами Республики Беларусь. Водитель был доставлен в Дубровенский РОВД для дальнейшего разбирательства. 

По данному факту проводится проверка, сообщает УВД Витебского облисполкома

14:31 28/05/2019
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