Напичканную алкоголем легковушку задержали у границы с Россией





26 мая около 16 часов дня на автодороге "Брест-Минск-граница Российской Федерации" вблизи деревни Застенки Дубровенского района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Peugeot 307» под управлением 39-летнего жителя Минска.





В багажнике машины было обнаружено 13 бутылок вина, 12 бутылок шампанского и 262 бутылки коньяка, которые перевозились без сопроводительных документов и маркировки акцизами Республики Беларусь. Водитель был доставлен в Дубровенский РОВД для дальнейшего разбирательства.





По данному факту проводится проверка, сообщает УВД Витебского облисполкома