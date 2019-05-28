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Завтра в Минске - "день трезвости"

Завтра, 29 мая, в связи с проведением последних звонков в школах в Минске будет ограничена продажа алкоголя.


Спиртное нельзя будет купить с 8.00 29 мая до 8.00 30 мая — соответствующее решение опубликовано на сайте Мингорисполкома.

Запрет распространяется на продажу алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков и пива во всех магазинах и прочих торговых объектах. Приобрести алкоголь можно будет только в розлив в заведениях общепита.

В других городах и районах Беларуси «день трезвости» может быть назначен на другие ближайшие дни в зависимости от даты проведения последнего звонка.


Следующий «день трезвости» в Минске назначен на 8 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах.

Источник: reform.by
14:01 28/05/2019
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