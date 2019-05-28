Лось решил отдохнуть на курорте Нарочь
Видео, на котором запечатлен сохатый, появилось в сообществе курортного поселка одной из социальных сетей.
Mlyn.by связался с автором ролика. Им оказался местный житель Николай.
— Это случилось на улице Ленинской. Просто сидел на рабочем месте и повернул голову в окно. А там — лось! Я быстро включил камеру и начал снимать, — поделился впечатлениями молодой человек.
По словам Николая, лось достаточно быстро скрылся из виду и убежал по улице в северном направлени.
13:35 28/05/2019