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Лось решил отдохнуть на курорте Нарочь

Видео, на котором запечатлен сохатый, появилось в сообществе курортного поселка одной из социальных сетей.

Mlyn.by связался с автором ролика. Им оказался местный житель Николай.


— Это случилось на улице Ленинской. Просто сидел на рабочем месте и повернул голову в окно. А там — лось! Я быстро включил камеру и начал снимать, — поделился впечатлениями молодой человек.

По словам Николая, лось достаточно быстро скрылся из виду и убежал по улице в северном направлени.


13:35 28/05/2019
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