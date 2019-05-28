Посмотрите на памятник Гедимину - его скоро установят в Лиде





Пока он сделан из глины в натуральную величину, дальше будет отливка в бронзе. Скульпторы — Сергей Аганов и Ольга Нечай. Постамент уже изготовляется, он будет облицован гранитом в цвет Лидского замка. На нем будет надпись "Гедымін" и герб "Калюмны".





Торжественное открытие памятника Гедимину, а также второй башни замка запланировано на День города, который будет отмечаться в Лиде 7 сентября этого года.





О том, что в Лиде появится памятник Гедимину, стало известно осенью 2017 года. Местные власти объявили конкурс на лучший проект. Гедимин — основатель города, он построил Лидский замок. Именно возле него и установят памятник.