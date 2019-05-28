В рекламном проспекте утверждается, что медаль покрыта чистым золотом 999 пробы, а тираж составляет всего четыре тысячи экземпляров. Вместе с доставкой медаль стоит “всего” 26 рублей 80 копеек. На аверсе — скульптурное изображение воина-защитника Брестской крепости. На реверсе — орден Великой Отечественной войны и надпись “75 лет Великой Победы”.





не нужно их покупать. Еврорадио разобралось, что это за медали, где они произведены, сколько они стоят на самом деле и почему





Компании “Императорская казна” и “Императорский монетный двор” указаны в качестве продавца и эксклюзивного представителя в Беларуси. При этом ни одна, ни другая не зарегистрированы в Беларуси и отсутствуют в белорусских базах данных как юрлица.





Правда, у “Императорской казны” есть белорусский адрес. Все письма с заказами отправляются в Дзержинск на улицу Толстого, 4. Сами компании зарегистрированы в Москве практически по одинаковому адресу. У них одинаковые учредители.

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“Императорская казна” также предлагает белорусам купить медаль с изображением Ефросиньи Полоцкой или коллекцию медалей с лицами “Великих белорусов”: Шагала, Костюшко, Огинского и Коласа. Поразительная мимикрия россиян, способных даже Костюшку чеканить, лишь бы сделать маленький гешефт.





Китайская чеканка

“Московский комсомолец” в 2017 году рассказывал о сомнительном предложении “Императорского монетного двора” купить “редкую медаль с изображением Сталина”. В рекламном проспекте утверждалось, что серебряная медаль была отчеканена на Петербургском монетном дворе. Однако это оказалось неправдой.





Сейчас в буклете не указывают, кто производит медали. Представительница компании “Императорская казна”, принимающая заказы на продукцию, рассказала Еврорадио, что медали чеканят не в России:





“Медали производят в Китае. Там их чеканят, покрывают золотом. Вы не волнуйтесь, вместе с медалью вы получите сертификат подлинности”.





Сами фирмы не бедствуют. В публичном доступе есть данные по налоговым отчётам за 2017 год. ООО “Императорская казна” получила 457 тысяч российских рублей прибыли за вычетом всех расходов. А “Императорский монетный двор” — 332 миллиона 758 тысяч российских рублей прибыли. Основная их деятельность: продажа и производство ювелирных изделий.





В Китае производство такой медали при заказе в несколько сотен или тысяч экземпляров будет стоить меньше $1 за штуку. От такой продукции не стоит ожидать хорошего качества, что подтверждают и гневные отзывы покупателей этих медалей.





“Понял, что магазин лохотрон, делающий деньги на клиентах”

На популярном сайте отзывов otzovik.com люди делятся впечатлениями о продукции этих двух компаний.





Виталий Спартак хотел заказать реплику “Златника князя Владимира”, но вместо него прислали копию "первого рубля Ивана 6" (орфография и пунктуация автора сохранены. — Еврорадио):





“Фирма не исполняет своих обязательств. По телефону мне оператор сказала, что, наверное, ошиблись с монетой и выслали другую. Пришлось потратить ещё 250р на отправку монеты обратно заказным письмом, эту сумму за ошибку фирмы, я надеюсь вернут. Кстати, только так можно им вернуть товар, курьер к вам не приедет и вы к ним приехать тоже не сможете, теперь жду вернут ли деньги или придётся применять дальнейшие меры по их возврату.





Почитав отзывы в интернете, понял, что магазин лохотрон делающий деньги на клиентах. Можете вбить в поиске, отзывы об этом магазине или устройство на работу в неё и увидеть, что из себя представляет эта ничтожная фирма”.





Другой пользователь под ником tolsty рассказывает, что качество монет его неприятно удивило:





“Качество оставляет желать лучшего. Много царапин по всем монетам, а я думал она идеальная компания, нехорошо, надо бы компенсировать хорошим подарком”.





Ещё один рассказывает, что все эти монеты не представляют какой-либо ценности:





“Все, что продается - не является ни серебром, ни золотом. Это просто осовремененный цыганский развод "с монетами".





Ни в коем случае не ведитесь на этот обман - монеты не представляют никакой ценности и являются просто дешевой сувенирной продукцией. На людях наживаются, речь о тысячах процентов наценки на дешевые сувенирные изделия. Одна монета вместо 100 руб продается за 6000руб и более”.





Помимо некачественной продукции, компании собирают ещё и личные данные покупателей

Заказчики медалей, по условиям акции, должны передать свои персональные данные фирме “в маркетинговых целях, связанных с дистанционной торговлей, включая хранение, использование, распространение, уточнение и трансграничную передачу ООО “Императорская Казна” и его контрагентам”.





Среди данных, которые ты передаёшь: фамилия, имя, отчество, почтовый индекс, дата рождения, город, область, адрес, личный телефон и адрес электронной почты. Соглашение действительно в течение пяти лет, и по истечении этого срока автоматически продлевается, если не выслать заказным письмом заявление об отзыве личных данных.