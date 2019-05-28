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Очередной скандал на "Евровидении": Литву не пустили в финал... по ошибке

Новый скандал разгорелся вокруг конкурса песни "Евровидение-2019" из-за возможной ошибки в подсчете голосов, отданных в полуфинале итальянскими телезрителями.


"Евровидение-2019" завершилось в ночь с 18 на 19 мая победой нидерландца Дункана Лоуренса, однако скандалы вокруг конкурса не прекращаются. 

Бурное обсуждение вызвало выступление Мадонны, также возникали споры вокруг демонстрации исландской группой Hatari палестинского флага. Кроме того, скандальным оказалось отстранение белорусского жюри в финале шоу, а также пересчет результатов конкурса, в результате чего белоруска ЗЕНА оказалась на место выше.

Очередной скандал вокруг конкурса разгорелся на этой неделе. Литовский общественный вещатель LRT обратился в Европейский вещательный союз (ЕВС) за разъяснением учета голосов Италии при голосовании во втором полуфинале шоу.

Поводом для обращения стало обнародование итальянским вещателем RAI обновленных результатов голосования телезрителей. Выяснилось, что итальянские телезрители дали представителю Литвы Юриюсу Векленко балл – как раз его и не хватало для выхода в финал

Таким образом, в финале "Евровидения" должна была оказаться Литва, а Дания, которой по ошибке дали балл, осталась бы в полуфинале.

Литовская сторона полагает, что автор и исполнитель литовской заявки на "Евровидение" могут претендовать на финансовую компенсацию. 


Европейский вещательный союз ситуацию пока не прокомментировал.





Источник: sputnik.by
11:21 28/05/2019
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