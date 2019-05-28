



27 мая в 13 часов 20 минут в службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве по улице 1-я Сенная в городе Лепеле.





Прибывшие к месту сообщения спасатели установили, что произошло обрушение стен и кровли блочной пристройки к жилому дому.





До прибытия подразделений МЧС хозяин дома 72-летний пенсионер и его 72-летняя супруга с ожогами различной степени тяжести, были госпитализированы в учреждение здравоохранения.





В результате взрыва в пристроенном помещении разрушены три стены, потолочное перекрытие, в помещении кухни повреждены потолочное перекрытие и имущество.





Пристройка использовалась как санузел и котельная, сообщает МЧС