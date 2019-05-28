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В Японии мужчина напал с ножом на детей: 17 ранены, один умер

Сегодня утром, 28 мая, в японском городе Кавасаки недалеко от Токио мужчина с ножом атаковал группу школьников, которые ожидали на остановке у парка автобус. Об этом сообщает национальная телекомпания Японии NHK.

По последним данным, 12-летняя школьница погибла и еще 17 школьников получили ранения. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Предполагаемый злоумышленник в 39 лет, который держал ножи в обеих руках, умер после задержания - ударил себя ножом в шею и скончался в больнице.

Русская служба Deutsche Welle пишет, что погибли три человека и ранены 18. 

Liga.net
09:12 28/05/2019
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