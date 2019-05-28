В России мужчина устроил резню в редакции газеты

Причиной нападения стала обида мужчины, который хотел, чтобы опубликовали его статью. Получив отказ, он напал на сотрудников. Всем пострадавшим медики уже оказали необходимую помощь.





Сотрудники полиции задержали налетчика и доставили его в отделение. Как оказалось, злоумышленник уже много лет состоит на учете в психоневрологическом диспансере.





Возбуждено уголовное дело.