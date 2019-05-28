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В России мужчина устроил резню в редакции газеты

В Ставропольском крае России произошла резня в редакции газеты. В редакцию газеты «Родина» ворвался вооруженный ножом человек. Он нанес ножевые ранения четырем сотрудникам газеты.

Причиной нападения стала обида мужчины, который хотел, чтобы опубликовали его статью. Получив отказ, он напал на сотрудников. Всем пострадавшим медики уже оказали необходимую помощь.

Сотрудники полиции задержали налетчика и доставили его в отделение. Как оказалось, злоумышленник уже много лет состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Возбуждено уголовное дело.
Oxu.az
08:52 28/05/2019
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