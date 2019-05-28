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В Мексике рядом с колледжем нашли прицеп с трупами

Тела восьми человек были брошены преступниками в прицепе рядом с колледжем в мексиканском городе Чильпансинго.

Тела были найдены рядом с колледжем, который принадлежит супруге губернатора штата Герреро Эктора Астудильо Флореса.

Одновременно в курортном городе Акапулько в том же штате с субботу по понедельник были убиты не менее семи человек. Двое погибших были сотрудниками национальной жандармерии - подразделения федеральной полиции страны.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
Oxu.az
08:49 28/05/2019
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