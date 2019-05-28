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Беларусь по скорости интернета уступает всем соседям

По данным проекта Speedtest Global Index, Беларусь занимает 52-е место в мире по скорости фиксированного широкополосного интернета. На 51-м месте - Украина, на 46-м - Россия.


Таковы апрельские данные проекта Speedtest Global Index, который ежемесячно проводит замеры скорости мобильного и фиксированного широкополосного интернета в разных уголках планеты, пишет Тhinktanks.by

По итогам апрельского отчёта, Беларусь в рейтинге занимает 52-е место со скоростью 43.53 Мбит/сек.

В рейтинге скорости  фиксированного широкополосного интернета страны-соседи Беларуси выглядят так: Литва - на 25-м месте, Польша - на 32-м, Латвия - на 34-м, Россия - на 46-м, а Украина -  на 51-м месте.

На первом месте в мире по скорости передачи данных в фиксированных линиях широкополосного интернета находится Сингапур (197.50 Мбит/сек), за которым следуют Гонконг (172.67 Мбит/сек) и Южная Корея (144.76 Мбит/сек).


В свою очередь, Норвегия оказалась на первом месте по показателям скорости мобильного интернета (65.41 Мбит/сек). Далее в рейтинге расположились Канада (64.42 Мбит/сек) и Южная Корея (63.81 Мбит/сек).

Беларусь же по скорости мобильного интернета весьма существенно уступает лидерам. Скачивание в среднем в Беларуси, по данным индекса, занимает 11,66 Мбит/сек, а загрузка 8,84 Мбит/сек. В мобильном рейтинге позиция Беларуси 116-я.

Страны-соседи в индексе скорости мобильного интернета расположились следующи образом: Литва - на 17-м месте, Латвия - на 43-м, Польша - на 47-м, Россия - на 81-м, а Украина - на 91-м.  

08:37 28/05/2019
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