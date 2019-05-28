Трагедия произошла в Лепеле в понедельник, 27 мая, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.





Примерно в 08.30 часов по номеру «102» в милицию позвонила 24-летняя горожанка. Молодая мама сообщила, что ее сын 2016 года рождения исчез, пока они вместе гуляли в парке. При этом женщина не только сообщила о пропаже малыша, но предположила, что ребенка похитили. Она даже подробно описала приметы мужчины, который будто бы украл мальчика.





– В считанные минуты по тревоге был поднят весь личный состав Лепельского РОВД. Сотрудники тщательно обследовали парк, прилегающую территорию, окрестности. Опрашивались очевидцы, ребенка искали рядом с водоемами. Береговую линию озера и реку исследовали сотрудники МЧС, дно реки проверяли водолазы, – рассказали о подробностях поиска правоохранители.







