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Что изменится в правилах страхования?

Нововведения вступят в силу с 1 сентября этого года.

Президент подписал указ «О страховании», меняющий некоторые правила, по которым белорусы оформляют страховки и получают выплаты. «Комсомолка» посмотрела, какие из этих изменений коснутся обычных людей.

Итак, застраховаться станет проще, ведь с 1 сентября для этого не надо будет отправляться в офис компании или к агенту. Страховку можно будет полностью оформить в электронном виде. Причем не только на сайтах страховых компаний, но и на сайтах других уполномоченных организаций - скажем, банков. Скорее всего, оформить страховку можно будет и через межбанковскую систему идентификации.

Начать копить на дополнительную пенсию получится хоть за год до нее. Власти уже не раз говорили о том, что хотят популяризовать среди белорусов пенсионные страховки и страхование жизни. В новом указе для этого предусмотрены некоторые послабления.


Во-первых, уменьшается минимальный срок, на который можно будет заключить договор страхования жизни или дополнительной пенсии. Сейчас это можно сделать минимум на три года, а можно будет на один. Иными словами, даже за год до выхода на пенсию можно будет успеть открыть пенсионный вклад и еще успеть подкопить на небольшую прибавку. Во-вторых, компании, которые занимаются страхованием жизни и дополнительной пенсии, смогут также заниматься страхованием медицинских расходов и страхованием от несчастных случаев. Это означает, что можно будет, например, оформить одновременно медицинскую и пенсионную страховку в одной компании и, возможно, на более выгодных условиях, чем если бы вы открывали их по отдельности. И в-третьих, юрлица смогут включать взносы по страхованию жизни и дополнительной пенсии своих работников в затраты, учитываемые при налогообложении. Так, страхование работников для нанимателей будет обходиться выгоднее, чем сейчас.

И, наконец, в указе «О страховании» прописан и новый лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ - 800 евро. Это означает, что водители при несерьезном столкновении могут просто заполнить специальный бланк и разъехаться, а ущерб покроет страховая компания. Прежнего лимита в 400 евро хватало не всем.

08:20 28/05/2019
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