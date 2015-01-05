4 раза СК прекращал расследование за отсутствием признаков риэлтерской деятельности, в которой обвинялись ИПэшники, предоставляющие услуги по регистрации. Каждый раз дело возобновляли вновь. Невзирая на отрицательное заключение всех заинтересованных ведомств и министерств, суд таки узрел в деятельности предпринимателей риэлтерские «нотки». С Александры взыскан весь доход, супруг Дмитрий — за решеткой. Все остальные предприниматели работают, как и раньше. К ним вопросов нет.





4 раза СК прекращал преследование, но суд иск одобрил





Помощь в получении регистрации в стране осуществляют десятки ИПэшников. Все они действуют в качестве индивидуальных предпринимателей, выплачивают налоги. Почему нет, если закон разрешает, а спрос на услугу огромный — прописка открывает массу возможностей от записи ребенка в детский сад, до устройства на работу, распределения или постановки автомобиля на учет.





Муж Александры — Дмитрий Вавдичик - человек в этом бизнесе известный. Лет 10 назад реклама его ИП была везде, мужчина открыто давал интервью различным изданиям, оказывал услуги по Минску и области. Но за ярким взлетом последовало громкое падение. Об аресте успешного предпринимателя тогда писали и говорили кажется все. В 2014 его осудили за 5 лет работы (с 2003 по 2009 года) без открытия ИП. Вместе с тем деятельность в качестве ИП с 2009 по 2014 года незаконной не признана, признаков риэлтерства следствие и суд также не усмотрели:









— За 5 лет незаконной предпринимательской деятельности супруга осудили, но на этом все не прекратилось. Пока он отбывал наказания в местах лишения свободы, прокуратура инициировала ликвидацию его ИП. Зачем? — Не ясно. Ведь на время срока плюс пять лет после освобождения он и так не имел права заниматься предпринимательской деятельностью. В итоге ИП закрыли «за незаконную риэлтерскую деятельность», хотя об этом в приговоре суда ни слова. Он собирался обжаловать такую аргументацию, но ущерб по делу был настолько огромный (более 100 тыс. долларов), что не хватало даже на адвоката, поэтому так все и замялось, — вспоминает о роковой ошибке супруга Александра, отмечая, что ее с решением о ликвидации ИП мужа во время его нахождения в колонии не знакомили.





Именно это и станет главным «козырем» обвинителя, когда семья Вавдичик уже вместе окажется на скамье подсудимых. Позже, спустя несколько мучительных лет разбирательств, суд вынесет приговор, обвинив супругов в незаконной риэлтерской деятельности, ссылаясь именно на этот документ, касающийся Дмитрия. С Александры взыщут весь полученный доход без учета расходов, Дмитрий, как реци ст, получил 5 лет «химии» с отбыванием. Казалось, что эта информация должна потрясти всех «регистраторов», ведь теперь каждый из них — потенциальный уголовник. Но нет:





— Когда муж освободился, я приняла его к себе в ИП наемным лицом (Александра работает как ИП с 2011 года), а уже через 5 месяцев уголовное дело прокуратура завела на меня. Без предупреждений, предписаний, отзыва регистрации как ИП — сразу «уголовка». Дело открыли по факту того, что я приняла на работу риэлтера (хотя он был осужден не за риэлтерскую деятельность без лицензии), а, по мнению прокуратуры, значит, и сама осуществляю риэлтерскую деятельность незаконно. Соответственно, до этого 4 года я работала законно, а в момент стала преступницей. Очевидно, что на Дмитрия «имели зуб», выжидали пока он устроится на работу, чтобы «взять» снова. Эта теория подтверждена тем, что все остальные предприниматели работают до сих пор, как ни в чем не бывало. Преследование касается исключительно нашей семьи.





«Я готова отвечать за то, что регистрировала фиктивно»





Александра не скрывает — да, оказывала услуги по фиктивной регистрации (т.е. без намерения реально проживать по найму), готова за все ответить. Но никакой риэлтерской деятельности она не осуществляла. Женщина никогда не была риэлтером, работала открыто, размещала рекламу и платила налоги:





— Чтобы совершить уголовное деяние, нужно заранее знать, что это противозаконно. Я 4 года работала открыто и ни у кого не было вопросов. Мне не было ни предписаний, ни предупреждений. Мало того — все остальные конкуренты работают так до сих пор! Поймите, я не кровожадная, я не хочу, чтобы кого-то привлекали к уголовной ответственности, но это же несправедливо! Получается, что нас просто «выдавили» с рынка, принудив заплатить 25 тысяч долларов ущерба. А мужу вообще дали 5 лет «химии».









Того же мнения адвокат семьи:





— Уголовное дело было настолько неочевидным, что за 2 года 4 раза расследование прекращалось за отсутствием состава преступления. В ходе расследования было установлено, что оказываемые гражданам возмездные услуги по регистрации не могут рассматриваться как риэлтерская деятельность, подлежащая обязательному лицензированию. К такому выводу пришли все причастные государственные ведомства и министерства. Ни в одном из ответов и разъяснений, в том числе в ответе уполномоченного на регулирование риэлтерской деятельности органа — Министерства юстиции РБ, не содержится вывода или заключения, что в деятельности ИП, осуществляющего регистрацию граждан, имела место риэлтерская деятельность, — поясняет Алексей Криволапов. — При этом на протяжении двух лет расследования органы прокуратуры сверхнастойчиво официально требовали от следователя назначить платную юридическую экспертизу (которая прямо запрещена УПК), а затем — некое платное юридическое исследование у частной экспертной организации. Не добившись назначения незаконных экспертиз и исследования, не получив заключения ни одного официального органа о наличии в действиях ИП Вавдичик А. В. подлежащей лицензированию деятельности, прокуратура просто забрала дело у следствия (после двухлетнего расследования) и «дорасследовала» его сама, не дополнив его ни одним новым фактическим обстоятельством, на той же доказательной базе. То есть только один госорган — прокуратура района: возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, сама дала оценку его действиям, истолковала норму права по своему усмотрению, «расследовала» дело, направила его в суд и в суде поддержала обвинение.





Именно поэтому больше всего вопросов у юриста к действиям прокуратуры:





— В июне 2017 года прокурором Минского района направлено конкретное указание следователю, дословно: «предъявить обвинение ИП и ее мужу как соучастнику и направить дело прокурору для направления в суд», но по УПК РБ следователь — лицо независимое, такие указания считаю явно незаконными. Думаю, многие даже без анализа уголовно-процессуального законодательства согласятся, что не для того создавался Следственный комитет РБ, чтобы без исследования всей доказательной базы и вопреки своему внутреннему убеждению абсолютно независимый в рамках расследования дела следователь «прогибался» под такими незамысловатыми, мягко говоря, «указаниями». Однако, нужно отдать должное тому, что следователь и его руководство, вплоть до Центрального аппарата СК РБ проявили принципиальность и не стали выполнять данное указание. Дело было изучено в центральном аппарате Следственного комитета РБ. Отсутствие признаков риэлтерской деятельности, состава преступления и оснований для предъявления обвинения констатировано в справке начальника главного управления процессуального контроля Следственного комитета РБ.





После этого… прокуратура Минского района проигнорировала компетентное мнение и результаты расследования СК РБ, и сама направила дело в суд. Приговором суда Минского района ИП и ее муж-соучастник признаны виновными по ч.2 ст. 233 УК РБ в осуществлении предпринимательской деятельность без специального разрешения (лицензии) на риэлтерскую деятельность, в период с 05.01.2015 по 10.06.2015. Жалобы осужденных и их защитника остались без удовлетворения.









Адвокат, как и Александра, считает, что претензии по части осуществления фиктивной регистрации оправданы, но обвинение в фиктивной регистрации не предъявлялось, соответственно, уголовного наказания за это законом не предусмотрено, поэтому прокуратура и настаивает на формулировке «риэлтерской деятельности»:





— Если же ИП виновны в пособничестве фиктивной регистрации, а с этим согласен не только я, но сама же прокуратура, обращавшаяся с многочисленными, удовлетворенными судом исками о признании фиктивными договоров найма жилых помещений без намерения в них проживать, то и отвечать должны за это. Однако способствование фиктивной регистрации — это не преступление в виде деятельности без риэлтерской лицензии, так как сделка в сфере найма жилья должна быть реальной, только тогда можно вести речь о риэлтерской деятельности. Свидетелями по делу выступали многие риэлтеры. Все они подтвердили, что никакой риэлтерской деятельности в действиях И П Вавдичик нет, а сами риэлтеры не имеют права регистрировать граждан — таких услуг агентства не предоставляют, нет прейскуранта, за «прописку» компания вообще может лишится лицензии.





«Тысячи людей живут там, где не прописаны»





Адвокат справедливо замечает, что тысячи людей живут не по прописке и это хорошо известно государству, но та же прокуратура, видя эту проблему, не предпринимает ничего, чтобы ее решить:





— В суде риэлтеры отмечали, что из 100 арендаторов, хорошо если 1 зарегистрируется по месту проживания. В первую очередь, потому что собственники против у себя в квартире «прописывать» посторонних. Но все договора найма регистрирует государство, проверить живут люди там или по «прописке» легко. Делает ли это кто-то? Нет. И это капля в море тех, кто фактически фиктивно прописан по другим адресам. Государство признает это как фактически сложившиеся обстоятельства.





Практически все, кому Александра помогла с «пропиской» (как и собственники жилья) признали в суде, что регистрировались фиктивно, но правовой оценки этой информации не последовало. Хотя сторона защиты не раз уточняла (и с этим был согласен СК РБ), что регистрация без намерения проживать не может расцениваться как реальная сделка на рынке жилья, т.к. это не найм (договоры найма без проживания признаны фиктивными, т. е. ничтожными, не имеющими юридической силы изначально, многочисленными решениями суда Минского района, приложенными к делу). Это совершенно другие суммы, и Александра прекрасно понимала, какие услуги оказывает, с реальными сделками они не имеют ничего общего.





— Проблема в том, что у нас недостаточно урегулирован законодательством правовой характер деятельности ИП по содействию в регистрации граждан. Вместо уголовного преследования легально, с уплатой налогов работающего предпринимателя необходимо было обсудить этот вопрос и найти иные меры по урегулированию спорных моментов, — считает Алексей. — Это подтверждается расхождением в правовой оценке данной деятельности Следственным комитетом Республики Беларусь (не усмотревшего в результате 2-летнего расследования в деятельности предпринимателя признаков преступления) и Прокуратурой Республики Беларусь (возбудившей уголовное дело без вынесения предписания или предупреждения, после отказа следствия направить уголовное дело в суд принявшей дело к своему производству) при наличии разъяснений Министерства юстиции Республики Беларусь о том, что нет оснований для отнесения деятельности ИП по оказанию услуг по содействию гражданам в регистрации к лицензируемой риэлтерской деятельности.





— В связи с этим делом у меня и моих подзащитных следующие вопросы к прокуратуре: почему вывод об отнесении вида деятельности к риэлтерской сделан без привлечения специалистов и их заключения, почему проигнорирован огромный 2-х летний труд следователя, и фактически, на мой взгляд, допущено толкование нормативно-правовых актов, когда это прямо запрещено в Республике Беларусь? Также почему допускаются неравные условия и избирательность, на каком основании не реализуется комплексный подход к проблеме и не ставятся в равные условия субъекты хозяйствования? Почему после устранения с рынка оказания услуг по регистрации граждан данного ИП остальные предприниматели продолжают оказывать аналогичные услуги?





Приговор суда по делу Вавдичик уже вступил в законную силу, но точка не стоит. Александра вместе с адвокатом планируют обжаловать решение в Верховном суде.





— Мы еще не использовали все варианты обжалования данного приговора. Наш следующий шаг — обжаловать приговор в надзорном порядке в Верховном суде. Мы надеемся, что с нами суд согласится, ведь то, что имеет место сейчас — это явное отступление от декларируемого и реализуемого государством на практике принципа равенства и свободы предпринимательства. С рынка «убрали» одного предпринимателя. Это несправедливо, — уверен адвокат.