"Мстители: Финал" при этом занял пятое место по количеству посетителей кинотеатров, обслуживаемых "Минсквидеопрокатом". Строкой выше - Покемон. Детектив Пикачу.





Тройку лидеров открыла третья часть "Джон Уик". На втором месте - мультфильм "Тайная жизнь домашних животных 2".





Адаптация диснеевского мультфильма уже собрала в мировом прокате $207 млн, выше, чем прогнозировали перед премьерой аналитики. При этом "Аладдин" показал самый успешный старт среди всех фильмов Гая Ричи.



