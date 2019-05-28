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Взрослые любят сказки и мультики: минский прокат возглавил "Аладдин"

Фильм-сказка "Аладдин" в последние выходные весны перехватил пальму первенства у "Мстителей" и других недавних хитов, сообщило УП "Минсквидеопрокат".

"Мстители: Финал" при этом занял пятое место по количеству посетителей кинотеатров, обслуживаемых "Минсквидеопрокатом". Строкой выше - Покемон. Детектив Пикачу. 

Тройку лидеров открыла третья часть "Джон Уик". На втором месте - мультфильм "Тайная жизнь домашних животных 2".

Адаптация диснеевского мультфильма уже собрала в мировом прокате $207 млн, выше, чем прогнозировали перед премьерой аналитики. При этом "Аладдин" показал самый успешный старт среди всех фильмов Гая Ричи.

Интерфакс
07:51 28/05/2019
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