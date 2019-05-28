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Курение во всех белорусских пассажирских поездах будет запрещено с 27 июля

Курение во всех белорусских пассажирских поездах будет запрещено с 27 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской железной дороги.

Запрет распространяется на поезда всех сообщений. 

Эта норма закреплена в пункте 35 главы 11 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного декретом №2.

Прежними правилами было разрешено курить в поездах дальнего следования, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения. 

В БЖД напомнили, что при проезде по территории России и Украины курение в поездах запрещено.


07:42 28/05/2019
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