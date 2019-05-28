Запрет распространяется на поезда всех сообщений.





Эта норма закреплена в пункте 35 главы 11 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного декретом №2.





Прежними правилами было разрешено курить в поездах дальнего следования, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения.





В БЖД напомнили, что при проезде по территории России и Украины курение в поездах запрещено.



