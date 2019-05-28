В Климовичском районе 26 мая утонули трое детей

Первый инцидент произошел на водохранилище в д. Соболевка Роднянского сельсовета. Предположительно, два брата гуляли возле дамбы, поскользнулись и упали в воду. После звонка прохожего на место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили на берегу водохранилища мертвого ребенка. Его достали из воды местные жители. По их словам, в водохранилище мог находиться и его брат. В результате поисков водолазы Кричевского ОСВОД из воды извлекли тело старшего 11-летнего брата (находился на глубине четырех метров в 5-7 метрах от берега). Оба мальчика проживали в д.Соболевка.





Еще одна трагедия произошла в этот же день в меловом карьере возле самих Климовичей. По словам очевидцев, девочка гуляла по воде возле самого берега и вдруг ушла под воду. Ее вытащили отдыхавшие недалеко местные жители, однако спасти подростка 2005 года рождения не удалось.





Следственный комитет проводит проверку.